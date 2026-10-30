Une légende américaine prédit l'avenir échiquéen d'Abdusattorov et de Sindarov

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Une légende américaine prédit l'avenir échiquéen d'Abdusattorov et de Sindarov

Le célèbre grand maître américain et l'un des streamers d'échecs les plus populaires au monde Hikaru Nakamura a fait l'éloge des jeunes étoiles ouzbèkes lors de sa dernière intervention sur sa chaîne YouTube : Nodirbek Abdusattorov et Javohir Sindarov en soulignant leur immense potentiel pour l'avenir.

Le jeu des grands maîtres ouzbeks, qui étonne le monde des échecs par leurs victoires majeures sur la scène internationale ces dernières années, a été salué par Nakamura.

« Ces deux gars sont au top niveau » : les réflexions de Nakamura

Le grand maître américain a souligné qu'il ne doutait pas du potentiel des joueurs ouzbeks et qu'ils pourraient bientôt surmonter l'un des obstacles les plus difficiles de l'histoire des échecs :

  • L'avis de l'expert : « Je crois sincèrement que Nodirbek et Javohir sont des joueurs de très haut niveau. Je l'ai déjà dit et je le répète : je pense qu'ils ont tous deux la capacité de franchir la barre des 2800 au classement Elo », a déclaré Nakamura.

  • Tendance à la hausse : Les combats intenses lors des derniers tournois et leurs performances sans compromis face à l'élite mondiale prouvent que ces opinions ne sont pas infondées.

  • Expérience des confrontations : Nakamura lui-même a été confronté à plusieurs reprises aux coups tactiques redoutables et à la pression intense d'Abdusattorov et de Sindarov lors de tournois internationaux.

Classement Elo 2800 : Pourquoi ce seuil est-il si important ?

Dans le monde des échecs, la barre des 2800 points Elo n'est pas qu'un simple chiffre, c'est le niveau « spatial » des échecs mondiaux :

  • La frontière informelle des « super-grands maîtres » : Atteindre 2800 points Elo est l'une des réussites les plus complexes et les plus rares de l'histoire des échecs.

  • Seulement 14 joueurs : Depuis que la Fédération internationale des échecs (FIDE) a introduit le classement officiel, seuls 14 joueurs ont réussi à franchir ce seuil rare et infranchissable.

  • Le cercle des légendes : Cette liste historique des 14 est dominée par des rois des échecs tels que Magnus Carlsen et Garry Kasparov.

Si la prédiction de Nakamura se réalise et que Nodirbek Abdusattorov et Javohir Sindarov parviennent à conquérir ce sommet historique des 2800 Elo, cela propulsera les échecs ouzbeks vers des sommets mondiaux inégalés.

Hikaru NakamuraNodirbek AbdusattorovJavohir SindarovÉchecsFIDE
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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