Le Championnat du monde d'échecs a débuté. Les trois parties disputées jusqu'à présent se sont toutes soldées par un match nul. Alors que la compétition se poursuit, le représentant de l'Ouzbékistan Javokhir Sindarov et les statistiques des confrontations avec le joueur indien Dommaraju Gukesh sont également au centre de l'attention.

Selon les résultats des rencontres précédentes, Sindarov a l'avantage en échecs classiques. Dans leurs parties, le joueur ouzbek a accumulé 2,5 points, tandis que Gukesh en a obtenu 0,5.

En cadence rapide, Gukesh mène avec un point. Sindarov n'a pas encore marqué de point dans cette catégorie. En blitz, Sindarov a accumulé deux points, tandis que Gukesh n'en compte aucun.

Les classements Elo des joueurs diffèrent également. Gukesh, né en 2006, a un classement actuel de 2710 points, avec un sommet à 2794 points.

Né en 2005, Javokhir Sindarova un classement actuel de 2782 points. C'est également son meilleur classement personnel.

Trois parties du championnat se sont terminées par un nul. La compétition se poursuit.