Des drones développés en Russie pour détecter les défauts cachés du réseau électrique

Les ingénieurs du groupe russe Aeromaks ont développé et breveté une technologie de diagnostic des lignes de transmission électrique par drones. Ce nouveau système permet la détection précoce de défauts dangereux en analysant le rayonnement ultraviolet invisible à l'œil nu. Ixbt.com rapporte .

La méthode repose sur la détection d'un phénomène appelé 'décharge corona'. Il s'agit d'un éclair microscopique se produisant aux points endommagés des câbles ou des isolateurs, émettant un rayonnement ultraviolet. Une caméra haute vitesse embarquée sur le drone capture ces éclairs, puis les données sont traitées via des algorithmes mathématiques spécialisés.

La particularité de ce développement est que le système ne se contente pas d'identifier les sources lumineuses, mais analyse la pulsation de la décharge. Si les éclairs se produisent rythmiquement en synchronisation avec la fréquence du réseau (50 Hz), cela indique un défaut grave. Les éclairs irréguliers sont considérés comme du bruit de fond et ignorés.

Contrairement aux analogues existants, le système Aeromaks fonctionne efficacement même en plein jour grâce à des filtres spéciaux et détermine avec précision la gravité du défaut. L'intégration de l'intelligence artificielle est prévue pour aider à prédire l'évolution des pannes et planifier la maintenance.