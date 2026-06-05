Mira Murati fait son retour sur le devant de la scène avec un nouveau projet

Mira Murati, ancienne directrice technique (CTO) d'OpenAI, est de nouveau sous les feux des projecteurs après une longue pause. Ayant fondé sa nouvelle start-up, Thinking Machines Lab, Murati a accordé une interview à Bloomberg à San Francisco, discutant des récents changements dans le secteur et de ses nouveaux projets. C'est sa première apparition majeure depuis 18 mois, signalant sa volonté de concurrencer des géants comme OpenAI, Anthropic et xAI sur le marché. Selon Techcrunch.com rapporte .

Lors de l'entretien, Murati a fourni des détails sur les "modèles interactifs" développés par Thinking Machines. Selon elle, ces modèles diffèrent du format traditionnel de questions-réponses de ChatGPT en traitant les flux audio, textuels et vidéo par intervalles de 200 millisecondes. Cela permet à l'intelligence artificielle de comprendre les pauses, les corrections et les émotions dans la communication humaine en temps réel. Actuellement, l'entreprise a lancé le produit Tinker API pour personnaliser les modèles open source.

La conversation a également abordé les controverses entourant OpenAI en novembre 2023. Murati, qui a assuré l'intérim de PDG lors du licenciement de Sam Altman, a évoqué ces jours-là, soulignant que l'entreprise aurait pu s'effondrer sans son intervention. Cependant, elle a admis ne pas regretter les décisions prises à l'époque, tout en reconnaissant le besoin de plus de transparence et d'un plan de transition plus clair.

Mira Murati a identifié la concentration du pouvoir de décision entre les mains d'un très petit nombre de personnes comme le plus grand risque du secteur. Selon elle, le problème ne réside pas seulement dans la personnalité des dirigeants, mais aussi dans l'absence de mécanismes de contrôle systémiques. Elle a également qualifié le départ de certains chercheurs hautement qualifiés de sa start-up de phénomène naturel, notant que de tels changements sont inévitables lors de la création d'un nouveau laboratoire d'IA.