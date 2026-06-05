Mira Murati fait son retour sur le devant de la scène avec un nouveau projet

·101·Technologie
Mira Murati fait son retour sur le devant de la scène avec un nouveau projet

Mira Murati, ancienne directrice technique (CTO) d'OpenAI, est de nouveau sous les feux des projecteurs après une longue pause. Ayant fondé sa nouvelle start-up, Thinking Machines Lab, Murati a accordé une interview à Bloomberg à San Francisco, discutant des récents changements dans le secteur et de ses nouveaux projets. C'est sa première apparition majeure depuis 18 mois, signalant sa volonté de concurrencer des géants comme OpenAI, Anthropic et xAI sur le marché. Selon Techcrunch.com rapporte .

Lors de l'entretien, Murati a fourni des détails sur les "modèles interactifs" développés par Thinking Machines. Selon elle, ces modèles diffèrent du format traditionnel de questions-réponses de ChatGPT en traitant les flux audio, textuels et vidéo par intervalles de 200 millisecondes. Cela permet à l'intelligence artificielle de comprendre les pauses, les corrections et les émotions dans la communication humaine en temps réel. Actuellement, l'entreprise a lancé le produit Tinker API pour personnaliser les modèles open source.

La conversation a également abordé les controverses entourant OpenAI en novembre 2023. Murati, qui a assuré l'intérim de PDG lors du licenciement de Sam Altman, a évoqué ces jours-là, soulignant que l'entreprise aurait pu s'effondrer sans son intervention. Cependant, elle a admis ne pas regretter les décisions prises à l'époque, tout en reconnaissant le besoin de plus de transparence et d'un plan de transition plus clair.

Mira Murati a identifié la concentration du pouvoir de décision entre les mains d'un très petit nombre de personnes comme le plus grand risque du secteur. Selon elle, le problème ne réside pas seulement dans la personnalité des dirigeants, mais aussi dans l'absence de mécanismes de contrôle systémiques. Elle a également qualifié le départ de certains chercheurs hautement qualifiés de sa start-up de phénomène naturel, notant que de tels changements sont inévitables lors de la création d'un nouveau laboratoire d'IA.

Mira MuratiOpenAIThinking MachinesIntelligence ArtificielleTechnologie
Ajouter Zamin.uz à GoogleLisez «Zamin» sur Telegram!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

Commentaires 0

Actualités connexes

Les startups les plus intéressantes veulent sevrer les utilisateurs des smartphonesLes startups les plus intéressantes veulent sevrer les utilisateurs des smartphonesHier, 17:26Wildberries et Russ lancent une nouvelle plateforme de santé numériqueWildberries et Russ lancent une nouvelle plateforme de santé numériqueHier, 17:21La valorisation de Supabase double en 8 mois pour atteindre 10 milliards de dollarsLa valorisation de Supabase double en 8 mois pour atteindre 10 milliards de dollarsHier, 16:52Près de 70 % des utilisateurs de Steam sont passés à Windows 11Près de 70 % des utilisateurs de Steam sont passés à Windows 11Hier, 16:27Google et le FBI avertissent : des hackers se font passer pour de faux employés IT dans les bureauxGoogle et le FBI avertissent : des hackers se font passer pour de faux employés IT dans les bureauxHier, 16:25Présentation d'un système laser capable de contourner la protection des iPhone et des satellitesPrésentation d'un système laser capable de contourner la protection des iPhone et des satellitesHier, 15:52
AnnoncesPartenariat
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?

Les plus lus Technologie actualités

Pourquoi l'IA de Google ne peut-elle pas écrire correctement son propre nom ?
Pourquoi l'IA de Google ne peut-elle pas écrire correctement son propre nom ?
Des scientifiques ont créé des cellules solaires 10 000 fois plus fines qu'un cheveu humain
Des scientifiques ont créé des cellules solaires 10 000 fois plus fines qu'un cheveu humain
Honor 600 Super Edition et Honor 600 Pro révélés avant le lancement
Honor 600 Super Edition et Honor 600 Pro révélés avant le lancement
Honor 600 Pro présenté en Chine : appareil photo 200 MP et batterie 8000 mAh
Honor 600 Pro présenté en Chine : appareil photo 200 MP et batterie 8000 mAh
Honor 600 Smart Edition : Avec appareil photo 200 MP et batterie 8600 mAh
Honor 600 Smart Edition : Avec appareil photo 200 MP et batterie 8600 mAh
Des microbes capables de créer des matériaux de construction à partir du sol martien découverts
Des microbes capables de créer des matériaux de construction à partir du sol martien découverts
Les couleurs de l'iPhone 18 Pro révélées : le Dark Cherry devient la tendance principale
Les couleurs de l'iPhone 18 Pro révélées : le Dark Cherry devient la tendance principale
Le smartphone Xiaomi Air annulé : appareil photo 200 MP et boîtier ultra-fin
Le smartphone Xiaomi Air annulé : appareil photo 200 MP et boîtier ultra-fin