Les États-Unis ouvrent le marché des obligations municipales pour financer les ports spatiaux

Un nouveau mécanisme législatif a été adopté aux États-Unis, ouvrant le marché des obligations municipales au développement de l'infrastructure spatiale. Une disposition spéciale de la loi One Big Beautiful Bill Act (OBBBA) autorise l'émission d'obligations exonérées d'impôt pour financer les installations privées de ports spatiaux et les projets connexes. Cela change fondamentalement le modèle financier du secteur spatial, permettant d'attirer des capitaux à long terme et à faibles taux, similaires à ceux des aéroports et des ports maritimes, au lieu de recourir à des prêts commerciaux coûteux. Rapporté par Ixbt.com agence de presse.

Auparavant, bien que les ports spatiaux soient des projets à forte intensité de capital et à long terme, ils étaient financés comme des projets commerciaux à court terme avec des taux d'intérêt élevés. Cela a entraîné un manque systémique d'investissements et des retards dans la modernisation. La nouvelle loi accorde aux autorités étatiques et locales le droit d'émettre des obligations municipales pour les ports spatiaux commerciaux, quelle que soit la taille du projet. De plus, les installations entièrement privées peuvent également être financées via ce système.

Il est à noter que les obligations financeront non seulement les pas de tir, mais aussi les installations de production et industrielles voisines. Cela inclut les ateliers d'assemblage, les centres d'essai et l'infrastructure logistique. Il en résultera la formation d'« écosystèmes d'infrastructure » intégrés, similaires à ceux de l'aviation et de la logistique maritime. Ce modèle favorise le regroupement des capacités de service et de production autour des ports spatiaux.

Le nouveau schéma prévoit également une amélioration du crédit par de grands clients, y compris les entreprises de défense et aérospatiales. Les contrats à long terme avec des entreprises comme SpaceX, Blue Origin, Rocket Lab et United Launch Alliance réduisent les risques pour les investisseurs. Des sous-traitants tels que Lockheed Martin, Northrop Grumman, Boeing et RTX devraient jouer un rôle important dans cet écosystème. Cela aide les grands acteurs du marché spatial à développer l'infrastructure sans détenir directement les actifs.