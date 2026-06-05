Les États-Unis ouvrent le marché des obligations municipales pour financer les ports spatiaux

·33·Technologie
Les États-Unis ouvrent le marché des obligations municipales pour financer les ports spatiaux

Un nouveau mécanisme législatif a été adopté aux États-Unis, ouvrant le marché des obligations municipales au développement de l'infrastructure spatiale. Une disposition spéciale de la loi One Big Beautiful Bill Act (OBBBA) autorise l'émission d'obligations exonérées d'impôt pour financer les installations privées de ports spatiaux et les projets connexes. Cela change fondamentalement le modèle financier du secteur spatial, permettant d'attirer des capitaux à long terme et à faibles taux, similaires à ceux des aéroports et des ports maritimes, au lieu de recourir à des prêts commerciaux coûteux. Rapporté par Ixbt.com agence de presse.

Auparavant, bien que les ports spatiaux soient des projets à forte intensité de capital et à long terme, ils étaient financés comme des projets commerciaux à court terme avec des taux d'intérêt élevés. Cela a entraîné un manque systémique d'investissements et des retards dans la modernisation. La nouvelle loi accorde aux autorités étatiques et locales le droit d'émettre des obligations municipales pour les ports spatiaux commerciaux, quelle que soit la taille du projet. De plus, les installations entièrement privées peuvent également être financées via ce système.

Il est à noter que les obligations financeront non seulement les pas de tir, mais aussi les installations de production et industrielles voisines. Cela inclut les ateliers d'assemblage, les centres d'essai et l'infrastructure logistique. Il en résultera la formation d'« écosystèmes d'infrastructure » intégrés, similaires à ceux de l'aviation et de la logistique maritime. Ce modèle favorise le regroupement des capacités de service et de production autour des ports spatiaux.

Le nouveau schéma prévoit également une amélioration du crédit par de grands clients, y compris les entreprises de défense et aérospatiales. Les contrats à long terme avec des entreprises comme SpaceX, Blue Origin, Rocket Lab et United Launch Alliance réduisent les risques pour les investisseurs. Des sous-traitants tels que Lockheed Martin, Northrop Grumman, Boeing et RTX devraient jouer un rôle important dans cet écosystème. Cela aide les grands acteurs du marché spatial à développer l'infrastructure sans détenir directement les actifs.

EspaceÉtats-UnisInfrastructureSpaceXBlue Origin
Ajouter Zamin.uz à GoogleLisez «Zamin» sur Telegram!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

Commentaires 0

Actualités connexes

Les startups les plus intéressantes veulent sevrer les utilisateurs des smartphonesLes startups les plus intéressantes veulent sevrer les utilisateurs des smartphonesHier, 17:26Wildberries et Russ lancent une nouvelle plateforme de santé numériqueWildberries et Russ lancent une nouvelle plateforme de santé numériqueHier, 17:21La valorisation de Supabase double en 8 mois pour atteindre 10 milliards de dollarsLa valorisation de Supabase double en 8 mois pour atteindre 10 milliards de dollarsHier, 16:52Près de 70 % des utilisateurs de Steam sont passés à Windows 11Près de 70 % des utilisateurs de Steam sont passés à Windows 11Hier, 16:27Google et le FBI avertissent : des hackers se font passer pour de faux employés IT dans les bureauxGoogle et le FBI avertissent : des hackers se font passer pour de faux employés IT dans les bureauxHier, 16:25Présentation d'un système laser capable de contourner la protection des iPhone et des satellitesPrésentation d'un système laser capable de contourner la protection des iPhone et des satellitesHier, 15:52
AnnoncesPartenariat
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?

Les plus lus Technologie actualités

Pourquoi l'IA de Google ne peut-elle pas écrire correctement son propre nom ?
Pourquoi l'IA de Google ne peut-elle pas écrire correctement son propre nom ?
Des scientifiques ont créé des cellules solaires 10 000 fois plus fines qu'un cheveu humain
Des scientifiques ont créé des cellules solaires 10 000 fois plus fines qu'un cheveu humain
Honor 600 Super Edition et Honor 600 Pro révélés avant le lancement
Honor 600 Super Edition et Honor 600 Pro révélés avant le lancement
Honor 600 Pro présenté en Chine : appareil photo 200 MP et batterie 8000 mAh
Honor 600 Pro présenté en Chine : appareil photo 200 MP et batterie 8000 mAh
Honor 600 Smart Edition : Avec appareil photo 200 MP et batterie 8600 mAh
Honor 600 Smart Edition : Avec appareil photo 200 MP et batterie 8600 mAh
Des microbes capables de créer des matériaux de construction à partir du sol martien découverts
Des microbes capables de créer des matériaux de construction à partir du sol martien découverts
Les couleurs de l'iPhone 18 Pro révélées : le Dark Cherry devient la tendance principale
Les couleurs de l'iPhone 18 Pro révélées : le Dark Cherry devient la tendance principale
Le smartphone Xiaomi Air annulé : appareil photo 200 MP et boîtier ultra-fin
Le smartphone Xiaomi Air annulé : appareil photo 200 MP et boîtier ultra-fin