Boat lance la gamme de tondeuses Slazer à partir de 9 $

Boat a dévoilé sa nouvelle gamme de tondeuses Slazer. La série comprend trois modèles : Slazer S100, Slazer K100+ et Slazer K100 Pro. Chaque appareil se distingue par son alliance de fonctionnalités modernes et de prix abordable. Selon Ixbt.com rapporte .

Le modèle Slazer S100 offre jusqu'à 300 minutes d'autonomie avec une seule charge complète et prend en charge la technologie de charge rapide. Selon l'entreprise, une charge de cinq minutes suffit pour une session complète de taille de barbe. Les lames en acier inoxydable, les accessoires lavables et le port USB-C sont les caractéristiques principales de ce modèle.

Le modèle Slazer K100+ est un kit universel « 6 en 1 ». Il dispose d'accessoires interchangeables conçus pour l'entretien de la barbe, des cheveux, du nez et du corps. L'appareil est équipé de lames en céramique, d'un boîtier en aluminium de haute qualité et d'une protection contre l'eau conforme à la norme IPX6. Il comprend également un système de fixation magnétique et un indicateur de batterie.

Le modèle haut de gamme de la série est le Slazer K100 Pro, un kit multifonction « 15 en 1 ». Il conserve les lames en céramique, le boîtier en aluminium et la résistance à l'eau IPX6. En termes de prix, le Slazer S100 est évalué à 9 $, le Slazer K100+ à 19 $ et le premium Slazer K100 Pro à 35 $.