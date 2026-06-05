Boat lance la gamme de tondeuses Slazer à partir de 9 $

·34·Technologie
Boat lance la gamme de tondeuses Slazer à partir de 9 $

Boat a dévoilé sa nouvelle gamme de tondeuses Slazer. La série comprend trois modèles : Slazer S100, Slazer K100+ et Slazer K100 Pro. Chaque appareil se distingue par son alliance de fonctionnalités modernes et de prix abordable. Selon Ixbt.com rapporte .

Le modèle Slazer S100 offre jusqu'à 300 minutes d'autonomie avec une seule charge complète et prend en charge la technologie de charge rapide. Selon l'entreprise, une charge de cinq minutes suffit pour une session complète de taille de barbe. Les lames en acier inoxydable, les accessoires lavables et le port USB-C sont les caractéristiques principales de ce modèle.

Le modèle Slazer K100+ est un kit universel « 6 en 1 ». Il dispose d'accessoires interchangeables conçus pour l'entretien de la barbe, des cheveux, du nez et du corps. L'appareil est équipé de lames en céramique, d'un boîtier en aluminium de haute qualité et d'une protection contre l'eau conforme à la norme IPX6. Il comprend également un système de fixation magnétique et un indicateur de batterie.

Le modèle haut de gamme de la série est le Slazer K100 Pro, un kit multifonction « 15 en 1 ». Il conserve les lames en céramique, le boîtier en aluminium et la résistance à l'eau IPX6. En termes de prix, le Slazer S100 est évalué à 9 $, le Slazer K100+ à 19 $ et le premium Slazer K100 Pro à 35 $.

BoatSlazerTondeuseTechnologieGadget
Ajouter Zamin.uz à GoogleLisez «Zamin» sur Telegram!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

Commentaires 0

Actualités connexes

Les startups les plus intéressantes veulent sevrer les utilisateurs des smartphonesLes startups les plus intéressantes veulent sevrer les utilisateurs des smartphonesHier, 17:26Wildberries et Russ lancent une nouvelle plateforme de santé numériqueWildberries et Russ lancent une nouvelle plateforme de santé numériqueHier, 17:21La valorisation de Supabase double en 8 mois pour atteindre 10 milliards de dollarsLa valorisation de Supabase double en 8 mois pour atteindre 10 milliards de dollarsHier, 16:52Près de 70 % des utilisateurs de Steam sont passés à Windows 11Près de 70 % des utilisateurs de Steam sont passés à Windows 11Hier, 16:27Google et le FBI avertissent : des hackers se font passer pour de faux employés IT dans les bureauxGoogle et le FBI avertissent : des hackers se font passer pour de faux employés IT dans les bureauxHier, 16:25Présentation d'un système laser capable de contourner la protection des iPhone et des satellitesPrésentation d'un système laser capable de contourner la protection des iPhone et des satellitesHier, 15:52
AnnoncesPartenariat
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?

Les plus lus Technologie actualités

Pourquoi l'IA de Google ne peut-elle pas écrire correctement son propre nom ?
Pourquoi l'IA de Google ne peut-elle pas écrire correctement son propre nom ?
Des scientifiques ont créé des cellules solaires 10 000 fois plus fines qu'un cheveu humain
Des scientifiques ont créé des cellules solaires 10 000 fois plus fines qu'un cheveu humain
Honor 600 Super Edition et Honor 600 Pro révélés avant le lancement
Honor 600 Super Edition et Honor 600 Pro révélés avant le lancement
Honor 600 Pro présenté en Chine : appareil photo 200 MP et batterie 8000 mAh
Honor 600 Pro présenté en Chine : appareil photo 200 MP et batterie 8000 mAh
Honor 600 Smart Edition : Avec appareil photo 200 MP et batterie 8600 mAh
Honor 600 Smart Edition : Avec appareil photo 200 MP et batterie 8600 mAh
Des microbes capables de créer des matériaux de construction à partir du sol martien découverts
Des microbes capables de créer des matériaux de construction à partir du sol martien découverts
Les couleurs de l'iPhone 18 Pro révélées : le Dark Cherry devient la tendance principale
Les couleurs de l'iPhone 18 Pro révélées : le Dark Cherry devient la tendance principale
Le smartphone Xiaomi Air annulé : appareil photo 200 MP et boîtier ultra-fin
Le smartphone Xiaomi Air annulé : appareil photo 200 MP et boîtier ultra-fin