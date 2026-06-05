AirTrunk investit 30 milliards de dollars dans des centres de données IA en Inde

AirTrunk, soutenu par Blackstone, a annoncé qu'il investirait 30 milliards de dollars dans l'économie indienne d'ici 2030. L'entreprise australienne prévoit de construire de nouveaux centres de données dans le pays avec une capacité totale de 5 gigawatts (GW). Il s'agit de l'un des plus grands engagements d'investissement destinés à l'infrastructure numérique de l'Asie du Sud. Selon Techcrunch.com rapporte .

AirTrunk est entré sur le marché indien plus tôt cette année en acquérant Lumina CloudInfra. Selon le cabinet de recherche Bernstein, la capacité des centres de données en Inde devrait passer de 1,5 GW actuellement à 8 GW d'ici 2030. Le gouvernement indien offre également des incitations fiscales aux fournisseurs de services cloud étrangers jusqu'en 2047 pour attirer l'infrastructure IA.

L'entreprise a déjà commencé à poser les bases de son expansion. Plus précisément, un accord a été conclu pour l'attribution de terrains pour un grand projet de 3 GW dans l'État du Maharashtra. Après une rencontre entre le PDG d'AirTrunk, Robin Khuda, et le Premier ministre Narendra Modi, il a été souligné que cet investissement aiderait l'Inde à devenir un hub mondial pour le cloud computing et l'intelligence artificielle.

Actuellement, des géants de la technologie comme Amazon, Google, Microsoft et OpenAI étendent également leur infrastructure en Inde. Cependant, les experts avertissent que la demande massive d'électricité, d'eau et de ressources terrestres par les centres de données pourrait constituer un obstacle majeur à l'avenir. Selon les estimations de Deloitte, de tels projets dans la région Asie-Pacifique nécessiteront des dizaines de térawattheures d'énergie supplémentaire.