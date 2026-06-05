Les inscriptions sur Max Messenger dépassent 125 millions

·48·Technologie
Les inscriptions sur Max Messenger dépassent 125 millions

Le volume de messages sur la messagerie russe Max augmente rapidement. Selon Farit Khusnoyarov, PDG de la plateforme, les utilisateurs échangent près de 2 milliards de messages par jour. S'exprimant au Forum économique international de Saint-Pétersbourg, Khusnoyarov a souligné : « L'activité croît à un rythme très rapide, avec près de 2 milliards de messages envoyés par jour », a-t-il indiqué. Ixbt.com rapporte .

Par ailleurs, le dirigeant de l'entreprise a présenté des statistiques sur l'audience. Actuellement, 87 millions de personnes utilisent la plateforme quotidiennement, tandis que le nombre total de comptes enregistrés a atteint 125 millions. Face à cette croissance massive, l'attention aux besoins des utilisateurs devient une priorité.

« Avec une audience aussi vaste, il suffit de les écouter attentivement. Notre objectif principal est de prendre soin des utilisateurs et de leur offrir du confort », a déclaré Khusnoyarov dans son discours. Cette approche définit la stratégie de développement futur de la plateforme.

Rappelons que la fonction de diffusion en direct avait été précédemment lancée sur les canaux Max. Auparavant, Apple avait retiré l'application Max de l'App Store sans aucune explication.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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