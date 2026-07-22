Une femme qui ne considère pas sa barbe comme un défaut choisit de la laisser pousser au lieu de la cacher

Une femme dont l'apparence a changé en raison d'un déséquilibre hormonal n'a pas considéré cette situation comme un défaut. Au lieu de s'épiler ou de se cacher des autres, elle a choisi de laisser pousser ses poils. C'est ce qu'a rapporté "Ganja Post".

Sa décision s'est rapidement propagée sur les réseaux sociaux, suscitant de nombreux débats. Sans cacher son nouveau look, la femme a partagé ses photos et vidéos avec ses abonnés.

Une partie des utilisateurs a soutenu sa confiance en soi. D'autres ont réagi avec curiosité face à cette apparence.

Le fait que cette femme s'accepte telle qu'elle est, sans se soumettre aux normes de beauté conventionnelles, l'a fait connaître sur le web. Les discussions sur son apparence et son choix personnel se poursuivent.