L'arbre en or le plus cher du monde avec 98 000 feuilles à Macao

L'une des structures célèbres de Macao est composée de 98 000 feuilles recouvertes d'or. Conçue sous la forme d'un arbre géant, la valeur de cette construction est estimée à environ 256 millions de dollars.

La structure a été conçue comme un symbole de prospérité. Des milliers de feuilles forment un immense arbre en or. Sa taille, son style de fabrication et la valeur des matériaux utilisés en font l'une des attractions les plus remarquables de Macao.

L'arbre en or ne sert pas seulement de décoration. Il reflète également l'image de Macao, associée à des hôtels de luxe, des lieux de divertissement et des projets architecturaux majeurs visant à attirer les touristes.

À première vue, il ressemble à une simple sculpture décorative. Cependant, en termes de valeur et de quantité d'or utilisée, il est considéré comme l'un des objets d'exposition publique les plus chers au monde.

Cette structure contribue également à façonner l'image touristique de la ville. De nombreux visiteurs à Macao se rendent sur ce site pour voir l'arbre en or et le prendre en photo.