La Nintendo Switch 2 change pour l'Europe : la console aura une batterie remplaçable

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La Nintendo Switch 2 change pour l'Europe : la console aura une batterie remplaçable

Nintendo prépare une version modifiée de la console Switch 2 pour le marché européen. Cette nouveauté permettra aux utilisateurs de remplacer la batterie eux-mêmes sans contacter un centre de service. Cette décision est liée aux nouvelles réglementations de l'UE qui entreront en vigueur en février 2027, exigeant des fabricants d'électronique portable qu'ils garantissent un remplacement facile de la batterie. Rapporté par Ixbt.com rapport .

Les prototypes actuels de la Switch 2 nécessitent un démontage partiel pour remplacer la batterie et ne sont pas conçus pour des « réparations à domicile » sans outils spéciaux. Les règles européennes visent à changer cette approche : les appareils doivent être conçus de manière à ce que la batterie puisse être retirée et réinstallée sans outils spéciaux. Nintendo est devenue l'une des premières grandes entreprises à confirmer ouvertement sa préparation aux nouvelles exigences de l'industrie du jeu.

Selon Nikkei, l'entreprise a déjà commencé à développer une version spéciale de la Switch 2 pour l'Union européenne. Il est également dit que des changements similaires pourraient affecter les manettes Joy-Con, mais cette information n'a pas encore été officiellement confirmée. De nouveaux numéros de modèle et un marquage spécial « OSM » seront introduits sur les emballages pour le marché européen, permettant de distinguer les versions mises à jour des appareils standard.

Nintendo n'a pas encore divulgué comment ces changements de conception seront mis en œuvre ou si cette version restera exclusive à l'Europe ou apparaîtra sur d'autres marchés. La réglementation de l'UE s'applique à une large gamme d'électronique portable, des tablettes aux écouteurs sans fil. Pour les utilisateurs, cela signifie un modèle de service plus pratique : les batteries usées peuvent être remplacées indépendamment sans réparations longues.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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