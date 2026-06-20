Révolution de la sécurité sur Android : Google lance la vérification des développeurs d'applications

Google a annoncé les dates de mise en œuvre d'un système de vérification obligatoire pour les développeurs d'applications, afin de protéger les utilisateurs du système d'exploitation Android contre les cyberattaques et les logiciels malveillants. Cette initiative devrait transformer radicalement le processus d'installation d'applications suspectes provenant de sources tierces et porter la sécurité du système à un nouveau niveau. C'est ce qu'indique Ixbt.com dans son article.

Selon les informations d'ixbt.com, les nouvelles règles visent principalement à protéger les utilisateurs contre les applications dangereuses téléchargées depuis des sources inconnues. Auparavant, Google avait annoncé une règle obligeant les utilisateurs à attendre 24 heures avant d'installer des produits de développeurs non vérifiés. Désormais, ce processus deviendra plus systématique.

Étapes et calendrier des réformes

Le déploiement du nouveau système se fera en plusieurs étapes. À partir de juin 2026, un service spécial vérifiant si l'application appartient à un développeur enregistré sera lancé sur les appareils Android. Cette mise à jour sera téléchargée automatiquement sur les smartphones via les mises à jour système de Google, mais n'aura pas d'impact significatif sur le processus d'installation durant les premiers mois.

Les changements principaux entreront en vigueur le 30 septembre 2026. Dans un premier temps, les exigences de vérification seront instaurées dans des pays tels que le Brésil, l'Indonésie, Singapour et la Thaïlande. De plus, ces exigences s'appliqueront non seulement à Google Play, mais aussi aux boutiques majeures comme Samsung Galaxy Store, Xiaomi GetApps, Honor App Market, Oppo App Market et Vivo V-Appstore.

Opportunités pour les étudiants et les amateurs

Google n'a pas oublié les jeunes développeurs et les amateurs lors de la mise en place de ces nouvelles règles. L'entreprise introduira un nouveau type de compte appelé « compte de distribution limitée » (limited distribution account). Ce type de compte est destiné aux étudiants et aux débutants, leur permettant de distribuer gratuitement leurs applications sur jusqu'à 20 appareils sans avoir besoin de documents d'identité officiels. L'accès à ces comptes sera ouvert dès juillet de cette année.

Pour les utilisateurs expérimentés, Google conservera le mode « flux avancé » (advanced flow). Ce mode permettra toujours l'installation d'applications provenant de sources non vérifiées, mais le système effectuera des contrôles de sécurité supplémentaires. Cela permet de prévenir les fraudes tout en préservant le principe d'ouverture du système Android.

À l'échelle mondiale, cette nouveauté devrait être appliquée à tous les appareils Android certifiés en 2027. Ce sera une étape importante pour garantir la sécurité des applications, y compris pour les utilisateurs en Ouzbékistan. En conséquence, les utilisateurs pourront s'assurer que chaque application installée sur leur smartphone a été créée avec responsabilité par une personne ou une entreprise spécifique.