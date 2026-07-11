Révolution énergétique : de nouvelles batteries sodium-ion d'une durée de vie de 25 ans sont commercialisées

La société américaine Unigrid Battery a commencé la livraison commerciale de ses systèmes de stockage d'énergie Na+Casa, basés sur la technologie sodium-ion, destinés aux ménages. Ces dispositifs innovants se distinguent par leur durabilité et leur sécurité par rapport aux batteries lithium-ion traditionnelles. Les premières unités ont été installées dans des foyers privés en Europe, et une entrée sur le marché américain est prévue pour 2026, après les processus de certification. C'est ce que rapporte Ixbt.com rapporte .

Le nouveau système est principalement conçu pour les propriétaires utilisant des panneaux solaires. Na+Casa permet de stocker l'excédent d'électricité produit pendant la journée pour l'utiliser le soir et la nuit, et sert également de source de secours en cas de coupure de courant. Cette technologie constitue une solution prometteuse pour les régions où les journées ensoleillées sont nombreuses mais où la stabilité énergétique est cruciale.

Capacités techniques et garantie de longévité

La base du dispositif est la technologie propriétaire NCO sodium-ion d'Unigrid. La capacité de cette batterie à usage domestique est de 9,25 kWh. Le fabricant affirme que le système est conçu pour fonctionner efficacement pendant environ 25 ans. Ce chiffre est pratiquement identique à la durée de vie des panneaux solaires modernes, permettant aux utilisateurs de ne pas avoir à remplacer la batterie durant tout le cycle de vie du système.

Un autre avantage majeur du système Na+Casa est sa facilité d'intégration dans l'infrastructure existante. Selon ixbt.com, la batterie est compatible avec la plupart des onduleurs hybrides du marché. Cela permet d'ajouter la nouvelle batterie aux centrales solaires déjà installées sans modifications complexes.

Différences principales avec les batteries lithium-ion

Contrairement aux batteries lithium-ion largement répandues aujourd'hui, la chimie sodium-ion présente plusieurs avantages :

Sécurité : Les batteries sodium-ion sont moins sujettes aux incendies et aux explosions, ce qui les rend plus sûres pour un usage domestique.

Les batteries sodium-ion sont moins sujettes aux incendies et aux explosions, ce qui les rend plus sûres pour un usage domestique. Résistance à la température : Le système fonctionne de manière stable dans une large plage de température, de -40 °C à +60 °C.

Le système fonctionne de manière stable dans une large plage de température, de -40 °C à +60 °C. Matières premières abordables : Le sodium (sel) est une ressource beaucoup plus abondante et moins coûteuse que le lithium.

La société Unigrid a été fondée en 2021 en tant que start-up issue de l'Université de Californie à San Diego. Actuellement, l'entreprise produit des batteries d'une capacité de 200 MWh par an. Selon le plan, la capacité de production atteindra 2 GWh d'ici 2027. À l'avenir, l'entreprise vise à appliquer cette technologie non seulement aux ménages, mais aussi à l'industrie des véhicules électriques.