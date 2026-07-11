Révolution énergétique : de nouvelles batteries sodium-ion d'une durée de vie de 25 ans sont commercialisées

·81·Technologie
Révolution énergétique : de nouvelles batteries sodium-ion d'une durée de vie de 25 ans sont commercialisées

La société américaine Unigrid Battery a commencé la livraison commerciale de ses systèmes de stockage d'énergie Na+Casa, basés sur la technologie sodium-ion, destinés aux ménages. Ces dispositifs innovants se distinguent par leur durabilité et leur sécurité par rapport aux batteries lithium-ion traditionnelles. Les premières unités ont été installées dans des foyers privés en Europe, et une entrée sur le marché américain est prévue pour 2026, après les processus de certification. C'est ce que rapporte Ixbt.com rapporte .

Le nouveau système est principalement conçu pour les propriétaires utilisant des panneaux solaires. Na+Casa permet de stocker l'excédent d'électricité produit pendant la journée pour l'utiliser le soir et la nuit, et sert également de source de secours en cas de coupure de courant. Cette technologie constitue une solution prometteuse pour les régions où les journées ensoleillées sont nombreuses mais où la stabilité énergétique est cruciale.

Capacités techniques et garantie de longévité

La base du dispositif est la technologie propriétaire NCO sodium-ion d'Unigrid. La capacité de cette batterie à usage domestique est de 9,25 kWh. Le fabricant affirme que le système est conçu pour fonctionner efficacement pendant environ 25 ans. Ce chiffre est pratiquement identique à la durée de vie des panneaux solaires modernes, permettant aux utilisateurs de ne pas avoir à remplacer la batterie durant tout le cycle de vie du système.

Un autre avantage majeur du système Na+Casa est sa facilité d'intégration dans l'infrastructure existante. Selon ixbt.com, la batterie est compatible avec la plupart des onduleurs hybrides du marché. Cela permet d'ajouter la nouvelle batterie aux centrales solaires déjà installées sans modifications complexes.

Différences principales avec les batteries lithium-ion

Contrairement aux batteries lithium-ion largement répandues aujourd'hui, la chimie sodium-ion présente plusieurs avantages :

  • Sécurité : Les batteries sodium-ion sont moins sujettes aux incendies et aux explosions, ce qui les rend plus sûres pour un usage domestique.
  • Résistance à la température : Le système fonctionne de manière stable dans une large plage de température, de -40 °C à +60 °C.
  • Matières premières abordables : Le sodium (sel) est une ressource beaucoup plus abondante et moins coûteuse que le lithium.
La société Unigrid a été fondée en 2021 en tant que start-up issue de l'Université de Californie à San Diego. Actuellement, l'entreprise produit des batteries d'une capacité de 200 MWh par an. Selon le plan, la capacité de production atteindra 2 GWh d'ici 2027. À l'avenir, l'entreprise vise à appliquer cette technologie non seulement aux ménages, mais aussi à l'industrie des véhicules électriques.

ТехнологияАккумуляторUnigridҚуёш ЭнергиясиИнновация
Ajouter Zamin.uz à GoogleLisez «Zamin» sur Telegram!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Commentaires 0

Actualités connexes

Chance inattendue : Un client reçoit un Ryzen 7 9800X3D flambant neuf au lieu d'un Ryzen 7 7800X3DChance inattendue : Un client reçoit un Ryzen 7 9800X3D flambant neuf au lieu d'un Ryzen 7 7800X3DAujourd'hui, 21:21Les spécifications et prix des Samsung Galaxy Watch Ultra 2 et Watch 9 ont été révélésLes spécifications et prix des Samsung Galaxy Watch Ultra 2 et Watch 9 ont été révélésAujourd'hui, 20:27Le climat mondial en danger : la probabilité d'un « Super El Niño » atteint 81 %Le climat mondial en danger : la probabilité d'un « Super El Niño » atteint 81 %Aujourd'hui, 19:53Révolution aéronautique : l'Electra EL9, capable de décoller en 45 mètres, en cours de certificationRévolution aéronautique : l'Electra EL9, capable de décoller en 45 mètres, en cours de certificationAujourd'hui, 19:23OpenAI franchit une nouvelle étape : ChatGPT devient un assistant sûr pour toute la familleOpenAI franchit une nouvelle étape : ChatGPT devient un assistant sûr pour toute la familleAujourd'hui, 19:21Les États-Unis relancent la production de microcircuits durcis pour l'espace et la défenseLes États-Unis relancent la production de microcircuits durcis pour l'espace et la défenseAujourd'hui, 18:50
AnnoncesPartenariat
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?

Les plus lus Technologie actualités

Premier design de l'iPhone 18 dévoilé : Apple opterait pour un look inattendu
Premier design de l'iPhone 18 dévoilé : Apple opterait pour un look inattendu
Parler aux défunts grâce à l'intelligence artificielle : une étude révèle des résultats inattendus
Parler aux défunts grâce à l'intelligence artificielle : une étude révèle des résultats inattendus
Vente de robots humanoïdes hyperréalistes en Chine : prix jusqu'à 146 000 dollars
Vente de robots humanoïdes hyperréalistes en Chine : prix jusqu'à 146 000 dollars
Les scientifiques japonais révolutionnent le monde des batteries : création d'une batterie lithium-soufre
Les scientifiques japonais révolutionnent le monde des batteries : création d'une batterie lithium-soufre
Le légendaire Nokia Asha revient : HMD prépare un téléphone tactile nouvelle génération
Le légendaire Nokia Asha revient : HMD prépare un téléphone tactile nouvelle génération
Ubtech présente les robots hyperréalistes U1 avec une peau humaine
Ubtech présente les robots hyperréalistes U1 avec une peau humaine
Il a été découvert que les tempêtes géomagnétiques modifient radicalement la température à la surface de la Terre
Il a été découvert que les tempêtes géomagnétiques modifient radicalement la température à la surface de la Terre
La NASA trouve les preuves les plus solides de vie sur Mars : nouveautés de Perseverance
La NASA trouve les preuves les plus solides de vie sur Mars : nouveautés de Perseverance