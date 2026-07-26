Toyota annonce une garantie à vie pour ses voitures électriques : les batteries seront remplacées gratuitement

GAC Toyota, une coentreprise entre le géant automobile japonais et la société chinoise GAC, a fait un pas révolutionnaire dans l'industrie des véhicules électriques. L'entreprise a annoncé un programme de garantie illimitée sans précédent pour les batteries de ses nouveaux modèles. Cette initiative devrait apporter une solution définitive aux problèmes d'autonomie et de sécurité des batteries, qui constituent la plus grande inquiétude des propriétaires de véhicules électriques. C'est ce que rapporte Ixbt.com rapporte .

Dans le cadre de ce nouveau programme, les propriétaires des modèles Platinum 7 (également connu sous le nom de Toyota bZ7) et Platinum 3X (Toyota bZ3X) seront entièrement protégés contre les problèmes liés à la batterie. Selon ixbt.com, le constructeur s'engage à assumer toutes les conséquences liées à l'incendie de la batterie de traction et à remplacer gratuitement les éléments de la batterie, même après l'expiration de la période de garantie standard.

Sécurité et entretien gratuit

Les représentants de GAC Toyota soulignent qu'il s'agit de la toute première initiative de ce type dans l'industrie automobile. Si l'incendie n'a pas été causé par des facteurs externes (par exemple, la propagation d'un incendie provenant d'un autre objet), l'entreprise prendra en charge tous les frais, quelles que soient les circonstances de l'incident. Cette garantie couvre non seulement les défauts d'usine, mais aussi les incendies résultant de dommages subis par la batterie lors d'un accident de la route ou de dégâts sur la partie inférieure de la carrosserie.

Le fait le plus remarquable est que l'entreprise s'est engagée à remplacer gratuitement les éléments de batterie défectueux même après plus de 8 ans d'utilisation de la voiture. Généralement, de nombreux constructeurs arrêtent leurs obligations de garantie après 8 ans ou 160 mille kilomètres, mais Toyota supprime cette limite.

Portée du programme et incertitudes

Ce programme a été déclaré illimité et s'appliquera non seulement aux futurs acheteurs, mais aussi aux clients qui ont déjà acheté les modèles mentionnés ci-dessus. Cette démarche permettra de renforcer la confiance envers la marque Toyota sur le marché des véhicules électriques et d'obtenir un avantage dans la lutte contre des concurrents tels que Tesla.

Cependant, GAC Toyota n'a pas encore divulgué tous les détails du nouveau programme. En particulier, on ignore encore quels critères seront utilisés pour qualifier la situation de garantie, qui effectuera l'expertise et quelle sera la procédure pour déterminer la cause de l'incendie.

Alors que l'intérêt pour les voitures électriques de la marque Toyota ne cesse de croître sur le marché ouzbek, de telles conditions de garantie pourraient influencer considérablement le choix des consommateurs. Bien que ce programme concerne pour l'instant les produits de la coentreprise en Chine, il est fort probable qu'il transforme les normes de service des véhicules électriques à l'échelle mondiale.