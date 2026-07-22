Un client aux États-Unis achète un PC de jeu puissant à un prix record en magasin

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Un client aux États-Unis achète un PC de jeu puissant à un prix record en magasin

Un client de la chaîne de magasins Costco aux États-Unis a eu une chance inattendue : lors de ses courses habituelles, il a pu acquérir un PC de jeu puissant de dernière génération à près de la moitié de son prix d'origine. Cet événement a suscité un vif intérêt sur les réseaux sociaux et a fait l'objet de discussions parmi les passionnés de technologie. C'est ce que rapporte Ixbt.com rapporte .

Selon l'utilisateur enregistré sous le pseudonyme klcp20 sur le forum Reddit, il a remarqué par hasard un modèle d'exposition de la marque iBuyPower. La direction du magasin avait mis cet appareil en vente avec une remise importante afin de libérer de l'espace pour les nouveaux modèles.

Prix et caractéristiques techniques

Alors que le prix initial sur le marché de cet ordinateur était de 1900 dollars, l'acheteur chanceux a réussi à l'obtenir pour seulement 1140 dollars. Comme l'indique la publication ixbt.com, ce prix est nettement inférieur à la valeur des composants internes de l'appareil. Les caractéristiques techniques de l'ordinateur permettent de jouer à n'importe quel jeu moderne avec les paramètres les plus élevés.

L'appareil comprend les composants suivants :

  • Processeur : AMD Ryzen 7 9800X3D ;
  • Carte graphique : NVIDIA GeForce RTX 5070 ;
  • Mémoire vive : 32 GB DDR5 ;
  • Stockage : 2 TB SSD ;
  • Système de refroidissement : Système de refroidissement liquide (AIO).
De plus, le pack comprenait un clavier de jeu, une souris et le système d'exploitation Windows 11 sous licence. Une telle configuration est aujourd'hui considérée comme l'une des options idéales pour les joueurs et les monteurs vidéo.

Particularités de l'achat

L'acheteur a souligné qu'il prévoyait uniquement de remplacer le bloc d'alimentation, car il est sceptique quant à la qualité des alimentations standard dans les ordinateurs pré-assemblés (pre-built). Néanmoins, le prix de l'ensemble a dépassé toutes les attentes.

Sur le marché, des ordinateurs avec une configuration aussi puissante sont évalués à des prix très élevés. Surtout lorsque des cartes graphiques de nouvelle génération comme la NVIDIA GeForce RTX 5070 et des processeurs Ryzen 7 9800X3D sont achetés séparément, leur coût peut dépasser la somme totale payée par l'acheteur. De telles remises se produisent généralement chez les grands détaillants internationaux lors des mises à jour saisonnières.

Cette situation est considérée dans le monde de la technologie comme un « achat chanceux », car les modèles d'exposition sont souvent dans un état presque neuf, mais la politique du magasin exige qu'ils soient vendus rapidement.

TechnologieOrdinateurNVIDIARyzenRemise
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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