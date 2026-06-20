Les batteries sodium-ion de Hina se rapprochent du niveau de Tesla

Les nouvelles batteries sodium-ion développées par l'entreprise chinoise Hina se rapprochent, par leurs spécifications techniques, des systèmes modernes utilisés dans les véhicules électriques de Tesla. Comme cette technologie repose sur des matières premières bien moins coûteuses que les batteries lithium-ion, elle devrait entraîner une baisse significative des prix sur le marché des véhicules électriques dans un avenir proche. C'est ce qu'indique Ixbt.com dans son article.

Selon les informations d'ixbt.com, des tests approfondis ont montré que les batteries de Hina possèdent une puissance et une stabilité élevées. Les chercheurs ont examiné 120 cellules de batterie via la spectroscopie d'impédance. Cette méthode permet d'analyser la résistance interne et les processus dynamiques de la batterie. Les résultats indiquent que le produit répond pleinement aux normes d'uniformité et de qualité nécessaires à la production de masse.

Avantage technologique et matières premières abordables

Le principal avantage de la technologie sodium-ion réside dans son efficacité économique. Le sodium est un élément beaucoup plus abondant et moins cher que le lithium. Cela permet aux fabricants de créer une chaîne d'approvisionnement stable, indépendante de la volatilité des prix du lithium. Pour des pays comme l'Ouzbékistan, qui s'intéressent aux sources d'énergie renouvelables, de tels systèmes de stockage d'énergie abordables pourraient revêtir une importance stratégique.

La structure interne de la batterie est également particulière : le mélange de la cathode se compose de sodium, de cuivre, de nickel, de fer et de manganèse. L'important est que dans cette architecture, les quantités de cobalt et de nickel coûteux ont été réduites au profit d'une utilisation plus efficace du cuivre. De plus, contrairement au lithium, le sodium ne réagit pas avec l'aluminium, ce qui permet l'utilisation de feuilles d'aluminium des deux côtés de la batterie, simplifiant ainsi la construction.

Lacunes actuelles et domaines d'application

Néanmoins, la technologie n'est pas encore parfaite. Lors des tests, il a été constaté que le processus de charge n'est pas stable à basses températures, notamment à -20 °C. Cela rend difficile l'utilisation des batteries dans les régions au climat froid sans système de gestion thermique spécifique. De plus, la densité énergétique des systèmes sodium-ion reste pour l'instant inférieure à celle des meilleures batteries lithium-ion.

Selon les experts, cette technologie pourrait dominer dans les domaines suivants au cours des prochaines années :

Petits véhicules électriques urbains ;

Véhicules commerciaux et camions de transport ;

Systèmes de stockage d'énergie stationnaires pour les réseaux électriques ;

Appareils électroniques grand public d'entrée de gamme.

En conclusion, le fait que les batteries sodium-ion commencent à rivaliser avec les technologies utilisées par des géants comme Tesla est un grand pas vers la démocratisation des véhicules électriques. À l'avenir, avec l'amélioration de la composition des électrolytes et de la qualité des anodes, ces batteries devraient prendre la place des systèmes lithium-ion sur le marché mondial.