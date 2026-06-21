Les jeux vidéo amélioreraient la stabilité mentale et réduiraient le sentiment de solitude

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Les jeux vidéo amélioreraient la stabilité mentale et réduiraient le sentiment de solitude

Dans la société moderne, les jeux vidéo sont souvent perçus comme une perte de temps ou un moyen d'échapper à la réalité. Cependant, de nouvelles recherches scientifiques prouvent le contraire. Il s'avère que certains types de jeux peuvent renforcer la résilience mentale et réduire considérablement le sentiment d'isolement social. C'est ce qu'indique l'information de Ixbt.com.

Selon Ixbt.com, des chercheurs ont mené un sondage auprès de 2 252 adultes de plus de 21 ans. Les participants ont répondu à des questions sur leurs habitudes de jeu et leur état émotionnel. Les résultats montrent que les personnes intéressées par les jeux vidéo se sentent moins seules que celles qui n'y jouent pas et font preuve d'un plus grand calme dans les situations difficiles.

Les bienfaits des mondes ouverts et des jeux apaisants

Andreas Eisingerich, l'un des auteurs de l'étude, souligne que l'effet positif n'est pas identique pour tous les jeux. En particulier, les projets stratégiques en monde ouvert comme The Legend of Zelda: Breath of the Wild, ainsi que les jeux aux environnements simples et amicaux comme Yoshi's Crafted World, ont un impact positif sur la psyché humaine. Ceux qui préfèrent ces jeux sont capables de garder leur sang-froid sous pression et de se remettre plus rapidement après des échecs.

Selon les scientifiques, l'important n'est pas la quantité de temps passé devant le jeu, mais la nature de l'expérience ludique. L'étude a révélé que les utilisateurs ayant combiné différents genres ont développé une sorte de « régime émotionnel ». Ainsi, la combinaison de jeux d'exploration complexes et de projets relaxants constitue la meilleure protection contre le stress.

Un nouvel outil contre la solitude

Aujourd'hui, le problème de la solitude est considéré comme un risque sérieux pour la santé publique. Il a été prouvé que l'isolement social affecte non seulement la santé mentale, mais aussi la santé physique. C'est pourquoi les spécialistes recherchent des moyens abordables et pratiques de réduire l'isolement social. Les jeux vidéo pourraient être une solution inattendue mais efficace à cet égard.

Il convient de noter que les résultats de cette étude sont cohérents avec des conclusions scientifiques antérieures. Des recherches précédentes avaient montré que certains jeux occasionnels aidaient à réduire les signes d'anxiété et de dépression. Ces nouvelles données frappent les stéréotypes selon lesquels les jeux vidéo isoleraient les gens de la société et confirment leur importance dans la lutte contre le stress.

Cependant, les scientifiques ont insisté sur un point important : les jeux vidéo ne peuvent remplacer le traitement des maladies mentales graves ou l'aide psychologique professionnelle. Ils doivent être considérés uniquement comme un outil complémentaire pour gérer le stress quotidien et maintenir la stabilité émotionnelle. Néanmoins, les preuves de l'impact positif de l'industrie du jeu sur la santé humaine continuent de croître.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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