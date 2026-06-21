Le processeur AMD Ryzen 9 9900X a soudainement « gonflé » : un nouveau problème technique

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Le processeur AMD Ryzen 9 9900X a soudainement « gonflé » : un nouveau problème technique

L'un des processeurs phares de la toute dernière série Ryzen 9000 d'AMD est tombé en panne de manière inattendue. Selon des informations publiées sur le forum Reddit, le modèle Ryzen 9 9900X a non seulement cessé de fonctionner, mais une déformation physique — un certain « gonflement » — a été constatée sur sa partie inférieure. Cette situation soulève de sérieuses questions au sein de la communauté technologique mondiale concernant la durabilité des puces de nouvelle génération. C'est ce qu'indique Ixbt.com dans son article.

L'incident s'est produit dans un système informatique moderne basé sur la carte mère MSI MAG X870E Tomahawk WiFi. Selon l'utilisateur TheImmigrantEngineer, l'ordinateur s'est soudainement éteint et n'a pas redémarré. L'indicateur de diagnostic de la carte mère a affiché le code d'erreur « 00 », indiquant que le processeur (CPU) ne fonctionnait plus. Lors du démontage de l'appareil, une bosse inhabituelle a été découverte sur la partie des contacts du processeur.

Paramètres du système et état technique

selon l'article d'ixbt.com, l'utilisateur n'a pas pratiqué d'overclocking manuel du processeur et n'a pas modifié les paramètres de tension. Le système était équipé d'un bloc d'alimentation Corsair RM1000x et d'un système de refroidissement liquide de 240 mm fabriqué par DeepCool. Seule la technologie Precision Boost Overdrive (PBO) était activée dans les paramètres du BIOS, permettant au processeur de fonctionner à une puissance légèrement supérieure aux limites standards.

Il est à noter que le système utilisait une nouvelle version du BIOS publiée début 2026. Cela réduit la probabilité que le problème soit lié aux erreurs logicielles des débuts de la plateforme AM5. Le dissipateur thermique du processeur semblait intact de l'extérieur, mais une rupture physique s'est produite entre la couche de silicium et le substrat en dessous.

Possibilité d'un problème systémique

Pour l'instant, la cause exacte de la panne est inconnue. Les experts l'attribuent soit à un pic de tension sur la carte mère, soit à un défaut de fabrication. Cependant, ce n'est pas le premier cas de gonflement de puces sur la plateforme AM5. Un cas similaire a été observé précédemment avec le modèle Ryzen 9 7950X3D. À l'époque, AMD avait d'abord refusé la prise en charge sous garantie, avant de changer d'avis suite aux protestations sur les réseaux sociaux.

Étant donné que la demande pour les processeurs AMD Ryzen est également élevée sur le marché ouzbek, il est conseillé aux utilisateurs d'être prudents lors de l'utilisation de fonctions d'overclocking automatique comme le PBO. Pour l'instant, AMD n'a fait aucune déclaration officielle, mais l'utilisateur affecté a indiqué qu'il allait contacter le service de garantie.

Si de tels cas continuent de se multiplier, cela pourrait nuire à la confiance envers la nouvelle architecture Zen 5 d'AMD. Bien qu'il semble s'agir d'un cas isolé pour le moment, des problèmes similaires dans les générations précédentes suggèrent qu'il pourrait s'agir d'un défaut systémique.

AMDRyzen 9 9900XTechnologieProcesseurMSI
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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