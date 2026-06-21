Conflit entre Anthropic et l'administration Trump : que se passe-t-il sur le marché de l'AI ?

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Conflit entre Anthropic et l'administration Trump : que se passe-t-il sur le marché de l'AI ?

Les restrictions imposées à la société Anthropic par l'administration du président actuel des États-Unis, Donald Trump, ont provoqué un grand tollé dans le monde de l'intelligence artificielle (AI). En raison d'un décret sur le contrôle des exportations, l'entreprise a été contrainte de passer ses deux modèles les plus récents — les plateformes Fable 5 et Mythos 5 — en mode hors ligne. Cette décision a mis en lumière non seulement la concurrence entre les géants technologiques, mais aussi les questions de souveraineté numérique et de sécurité nationale. C'est ce qu'indique Techcrunch.com dans son article.

Comme souligné dans le podcast Equity de TechCrunch, les relations entre Anthropic et la Maison Blanche sont beaucoup plus froides qu'avec d'autres laboratoires d'AI. Selon les informations, le gouvernement s'inquiète du fait que des représentants d'États étrangers puissent utiliser ces modèles. Cependant, les représentants d'Anthropic, arguant qu'il est techniquement impossible de vérifier la citoyenneté des utilisateurs et que même leurs propres employés comptent de nombreux étrangers, ont préféré désactiver complètement les modèles.

Sécurité ou ruse concurrentielle ?

Fait intéressant, on dit que l'intervention d'Amazon a causé cette situation. Selon les rapports, des chercheurs d'Amazon auraient trouvé un moyen de contourner le système de sécurité du modèle Fable 5, et le PDG d'Amazon, Andy Jassy, en a personnellement informé la Maison Blanche. Suite à cela, les événements se sont accélérés et l'ordre de suspendre les modèles a été donné à Anthropic vendredi soir.

Des experts de premier plan en cybersécurité ont déjà adressé une lettre ouverte à Donald Trump demandant l'annulation de cet ordre. Selon eux, le retrait du marché de modèles dotés de capacités de cybersécurité avancées pourrait nuire aux systèmes de défense internes des États-Unis, car ces technologies sont cruciales non seulement pour l'attaque, mais aussi pour la protection des réseaux.

Changements de marché et conséquences

La question de savoir qui profite de ce conflit préoccupe beaucoup de monde. D'un côté, des concurrents comme OpenAI et Google pourraient tirer profit du retrait temporaire d'Anthropic. D'un autre côté, cette « interdiction » sert également de publicité pour Anthropic. Les experts utilisent l'expression « tout le monde aime les mauvais garçons », suggérant que cette situation pourrait accroître le prestige de l'entreprise.

Cette nouvelle est également importante pour les utilisateurs et les développeurs ouzbeks. De telles restrictions à l'échelle mondiale indiquent que les limitations régionales dans l'utilisation des outils d'AI pourraient s'intensifier. Pour l'instant, on ignore quand les modèles d'Anthropic reviendront ou si l'administration Trump assouplira ses exigences.

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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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