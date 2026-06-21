L'autopilote de Tesla cause une nouvelle tragédie : une voiture électrique percute une maison au Texas

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L'autopilote de Tesla cause une nouvelle tragédie : une voiture électrique percute une maison au Texas

Un grave accident de la route impliquant une Tesla est survenu à Katy, dans l'État du Texas, aux États-Unis. Un véhicule sous le contrôle du système Autopilot a quitté la route à grande vitesse et a percuté un bâtiment résidentiel, entraînant la mort d'une personne. Cet incident a relancé les débats sur la sécurité des technologies autonomes de l'entreprise dirigée par Elon Musk. C'est ce qu'informe Ixbt.com dans son article.

Selon le bureau du shérif du comté de Harris, l'accident s'est produit vendredi vers 20h00. Le conducteur de la Tesla Model 3, Michael Butler, a confirmé avoir utilisé la fonction de conduite autonome. Cependant, le système a soudainement perdu le contrôle et la voiture a traversé le mur d'une maison en briques en bordure de route à grande vitesse.

La force de l'impact était telle qu'une femme nommée Avila, qui se trouvait à l'intérieur du bâtiment, a été grièvement blessée. Un hélicoptère sanitaire arrivé rapidement sur les lieux a transporté la victime à l'hôpital, mais malgré les efforts des médecins, la femme est décédée. Ce cas devient un nouvel exemple tragique d'une défaillance technologique coûtant une vie humaine.

Enquête et expertise technique

Les images des caméras de surveillance montrent que la Tesla circulait à une vitesse bien supérieure à la limite autorisée dans une rue calme. La collision a non seulement causé une perte humaine, mais a également occasionné d'importants dégâts matériels au bâtiment. Selon ixbt.com, le conducteur a lui-même sollicité une aide médicale pour diverses blessures.

Selon les conclusions de l'enquête préliminaire, aucune trace d'alcool ou de stupéfiants n'a été trouvée dans le sang du conducteur, Michael Butler. Il coopère activement avec l'enquête et fournit son témoignage. Pour l'instant, aucune accusation officielle n'a été portée contre le conducteur, mais les forces de l'ordre continuent d'étudier minutieusement les causes de l'accident.

Les experts examinent actuellement l'état du système Autopilot de Tesla au moment des faits et les raisons pour lesquelles il n'a pas pu détecter l'obstacle. De tels incidents appellent les conducteurs de voitures électriques, notamment les modèles Tesla qui pénètrent rapidement sur le marché ouzbèke, à être encore plus vigilants. Les experts répètent sans cesse que, aussi parfait que puisse paraître le système Autopilot, il ne garantit pas encore une sécurité totale.

Tesla n'a pas encore fait de déclaration officielle sur cet incident. La National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA) des États-Unis devrait également mener une enquête distincte sur cet accident. De telles défaillances technologiques pourraient avoir un impact négatif sur le cours des actions de l'entreprise et sur la cote de fiabilité de la marque.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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