Le Dassault Falcon 10X a effectué son premier vol : une nouvelle ère pour l'aviation d'affaires

·32·Technologie
Le Dassault Falcon 10X a effectué son premier vol : une nouvelle ère pour l'aviation d'affaires

La société française Dassault Aviation a fait décoller pour la première fois son jet d'affaires le plus récent et le plus puissant, le Falcon 10X. Ce vol constitue un événement majeur non seulement dans l'histoire de l'entreprise, mais aussi dans tout le segment mondial de l'aviation privée. Le nouveau fleuron oblige à revoir les standards actuels du secteur grâce à ses capacités techniques et sa distance de vol. C'est ce qu'indique Ixbt.com dans son article.

Le vol d'essai a été effectué depuis l'aérodrome de Bordeaux-Mérignac en France et a duré environ deux heures et demie. Selon Ixbt.com, l'avion, piloté par les pilotes expérimentés Sébastien Dupont de Dinesh et Fabrice Dunyak, s'est comporté comme prévu en vol. Pendant l'essai, l'appareil a atteint une altitude de 12 200 mètres et une vitesse de 1 000 kilomètres par heure (Mach 0,82). Tous les systèmes de bord et les mécanismes de commande ont été testés avec succès.

Capacités techniques et confort

Le jet d'affaires Falcon 10X est conçu pour des vols ultra-long-courriers. Sa distance de vol maximale annoncée est de 13 900 kilomètres. Cela signifie que l'avion peut relier sans escale les plus grandes mégapoles du monde, par exemple New York à Hong Kong ou Paris à Santiago. De telles performances permettent aux acteurs du monde des affaires de gagner un temps considérable.

Eric Trappe, dirigeant de Dassault Aviation, qualifie ce succès de résultat du travail acharné de l'équipe d'ingénierie pendant plusieurs années. En appliquant son expérience dans l'aviation militaire (par exemple, les avions de chasse Rafale) à l'aviation civile, l'entreprise a assuré un niveau de sécurité et d'aérodynamisme maximal. Le Falcon 10X devrait être l'un des avions dotés de la cabine la plus large et la plus confortable de sa catégorie.

Plans futurs et concurrence

L'entreprise travaille actuellement à l'extension de son programme d'essais. L'assemblage du deuxième exemplaire d'essai est sur le point d'être achevé, tandis que le troisième prototype sera équipé d'un salon passagers complet. Ceci est nécessaire pour tester toutes les commodités intérieures, le niveau sonore et les systèmes de contrôle climatique en conditions réelles.

Cette nouvelle est également importante pour les entrepreneurs ouzbeks et les corporations internationales, car la demande pour les jets d'affaires long-courriers augmente dans notre région. Le Falcon 10X, grâce à sa supériorité technologique, devient un concurrent majeur de géants tels que Gulfstream et Bombardier. La mise en service complète et les processus de livraison commerciale sont prévus pour les prochaines années.

Dassault Aviation a consolidé son statut de seul constructeur à avoir fait décoller un nouveau type d'avion en 2026. Cela renforce non seulement le prestige de la marque, mais annonce également le début d'une nouvelle course technologique sur le marché de l'aviation d'affaires.

Dassault AviationFalcon 10XJet d'affairesAviationTechnologie
Ajouter Zamin.uz à GoogleLisez «Zamin» sur Telegram!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Commentaires 0

Actualités connexes

Polymarket accusé d'avoir payé des blogueurs pour des vidéos de paris truquésPolymarket accusé d'avoir payé des blogueurs pour des vidéos de paris truquésAujourd'hui, 21:59Le boom de l'AI pourrait accélérer l'inflation en Corée du SudLe boom de l'AI pourrait accélérer l'inflation en Corée du SudAujourd'hui, 21:55Révolution du transport maritime : BeHydro présente un moteur à hydrogène de 3630 chevauxRévolution du transport maritime : BeHydro présente un moteur à hydrogène de 3630 chevauxAujourd'hui, 21:22Conflit entre Anthropic et l'administration Trump : que se passe-t-il sur le marché de l'AI ?Conflit entre Anthropic et l'administration Trump : que se passe-t-il sur le marché de l'AI ?Aujourd'hui, 20:26L'autopilote de Tesla cause une nouvelle tragédie : une voiture électrique percute une maison au TexasL'autopilote de Tesla cause une nouvelle tragédie : une voiture électrique percute une maison au TexasAujourd'hui, 20:25iOS 27 pour les utilisateurs d'iPhone : quelles fonctionnalités AI au-delà de Siri ?iOS 27 pour les utilisateurs d'iPhone : quelles fonctionnalités AI au-delà de Siri ?Aujourd'hui, 19:51
AnnoncesPartenariat
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?

Les plus lus Technologie actualités

Pourquoi l'IA de Google ne peut-elle pas écrire correctement son propre nom ?
Pourquoi l'IA de Google ne peut-elle pas écrire correctement son propre nom ?
Honor 600 Pro présenté en Chine : appareil photo 200 MP et batterie 8000 mAh
Honor 600 Pro présenté en Chine : appareil photo 200 MP et batterie 8000 mAh
Honor 600 Smart Edition : Avec appareil photo 200 MP et batterie 8600 mAh
Honor 600 Smart Edition : Avec appareil photo 200 MP et batterie 8600 mAh
Les modèles Galaxy S23, S24 et S25 Ultra perdent des fonctionnalités One UI 8.5
Les modèles Galaxy S23, S24 et S25 Ultra perdent des fonctionnalités One UI 8.5
Les utilisateurs de Samsung Galaxy S23 rencontrent des problèmes après la mise à jour One UI 8.5
Les utilisateurs de Samsung Galaxy S23 rencontrent des problèmes après la mise à jour One UI 8.5
Les couleurs de l'iPhone 18 Pro révélées : le Dark Cherry devient la tendance principale
Les couleurs de l'iPhone 18 Pro révélées : le Dark Cherry devient la tendance principale
Une forte tempête magnétique débute sur Terre
Une forte tempête magnétique débute sur Terre
Batterie de 8000 mAh et appareil photo Leica de 200 MP : le Xiaomi 17 Max est sorti
Batterie de 8000 mAh et appareil photo Leica de 200 MP : le Xiaomi 17 Max est sorti