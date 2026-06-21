Le Dassault Falcon 10X a effectué son premier vol : une nouvelle ère pour l'aviation d'affaires

La société française Dassault Aviation a fait décoller pour la première fois son jet d'affaires le plus récent et le plus puissant, le Falcon 10X. Ce vol constitue un événement majeur non seulement dans l'histoire de l'entreprise, mais aussi dans tout le segment mondial de l'aviation privée. Le nouveau fleuron oblige à revoir les standards actuels du secteur grâce à ses capacités techniques et sa distance de vol. C'est ce qu'indique Ixbt.com dans son article.

Le vol d'essai a été effectué depuis l'aérodrome de Bordeaux-Mérignac en France et a duré environ deux heures et demie. Selon Ixbt.com, l'avion, piloté par les pilotes expérimentés Sébastien Dupont de Dinesh et Fabrice Dunyak, s'est comporté comme prévu en vol. Pendant l'essai, l'appareil a atteint une altitude de 12 200 mètres et une vitesse de 1 000 kilomètres par heure (Mach 0,82). Tous les systèmes de bord et les mécanismes de commande ont été testés avec succès.

Capacités techniques et confort

Le jet d'affaires Falcon 10X est conçu pour des vols ultra-long-courriers. Sa distance de vol maximale annoncée est de 13 900 kilomètres. Cela signifie que l'avion peut relier sans escale les plus grandes mégapoles du monde, par exemple New York à Hong Kong ou Paris à Santiago. De telles performances permettent aux acteurs du monde des affaires de gagner un temps considérable.

Eric Trappe, dirigeant de Dassault Aviation, qualifie ce succès de résultat du travail acharné de l'équipe d'ingénierie pendant plusieurs années. En appliquant son expérience dans l'aviation militaire (par exemple, les avions de chasse Rafale) à l'aviation civile, l'entreprise a assuré un niveau de sécurité et d'aérodynamisme maximal. Le Falcon 10X devrait être l'un des avions dotés de la cabine la plus large et la plus confortable de sa catégorie.

Plans futurs et concurrence

L'entreprise travaille actuellement à l'extension de son programme d'essais. L'assemblage du deuxième exemplaire d'essai est sur le point d'être achevé, tandis que le troisième prototype sera équipé d'un salon passagers complet. Ceci est nécessaire pour tester toutes les commodités intérieures, le niveau sonore et les systèmes de contrôle climatique en conditions réelles.

Cette nouvelle est également importante pour les entrepreneurs ouzbeks et les corporations internationales, car la demande pour les jets d'affaires long-courriers augmente dans notre région. Le Falcon 10X, grâce à sa supériorité technologique, devient un concurrent majeur de géants tels que Gulfstream et Bombardier. La mise en service complète et les processus de livraison commerciale sont prévus pour les prochaines années.

Dassault Aviation a consolidé son statut de seul constructeur à avoir fait décoller un nouveau type d'avion en 2026. Cela renforce non seulement le prestige de la marque, mais annonce également le début d'une nouvelle course technologique sur le marché de l'aviation d'affaires.