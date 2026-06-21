Polymarket accusé d'avoir payé des blogueurs pour des vidéos de paris truqués

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Polymarket accusé d'avoir payé des blogueurs pour des vidéos de paris truqués

Polymarket, leader dans le domaine des marchés de prédiction, est accusé d'avoir utilisé des méthodes de marketing douteuses pour accroître sa notoriété et attirer des utilisateurs. Selon une enquête du Wall Street Journal, l'entreprise aurait payé des créateurs de contenu pour diffuser des vidéos montrant des gains fictifs et des mises massives. Cette situation remet une nouvelle fois sur le tapis les questions de transparence et d'éthique sur les marchés financiers numériques. C'est ce qu'indique Techcrunch.com dans son article.

Les analystes de la publication ont examiné plus de 1 100 vidéos liées à Polymarket ainsi que les directives envoyées par l'entreprise aux blogueurs. Il s'est avéré que de nombreuses vidéos utilisaient des sites de démonstration, des « copies presque parfaites » de la plateforme. Les opérations de trading et les gains massifs affichés dans ces copies n'existaient pas réellement, mais servaient à donner l'illusion de revenus réels aux spectateurs.

L'enquête note que ces contenus ont été artificiellement popularisés via une « armée de réseaux sociaux » gérée par un sous-traitant marketing. Plus grave encore, Polymarket aurait exigé des blogueurs qu'ils ne révèlent pas que ces vidéos étaient des publicités et qu'ils étaient rémunérés par l'entreprise. Ce n'est que lorsque des journalistes ont commencé à poser des questions que certains auteurs ont été contraints d'ajouter la mention « partenaire Polymarket » à leurs profils.

Stratégie marketing et confiance des utilisateurs

Razeen Khan, étudiant et créateur de contenu ayant collaboré avec Polymarket jusqu'en mars de cette année, a comparé cette situation à la publicité pour la restauration rapide. Selon lui, tout comme les burgers paraissent plus appétissants dans les publicités que dans la réalité, ils ont simplement présenté les processus de la plateforme de manière plus attrayante. Cependant, les experts soulignent qu'une telle approche dans les marchés financiers et de paris est considérée comme trompeuse pour les consommateurs.

Alors que l'intérêt pour les cryptomonnaies et les marchés de prédiction croît parmi les utilisateurs ouzbeks, de tels conflits mondiaux soulignent l'importance de la littératie numérique. Il ne faut pas oublier que derrière les vidéos promettant un « gain facile » sur les réseaux sociaux se cachent souvent de vastes campagnes marketing. Bien que des plateformes comme Polymarket soient strictement contrôlées aux États-Unis, leur influence sur l'audience mondiale reste significative.

La direction de Polymarket a désormais réagi officiellement, affirmant que l'entreprise est « favorable au maintien de marchés clairs, équitables et transparents ». De plus, la société prévoit de réexaminer et d'auditer tout son contenu publicitaire. Cet incident pourrait conduire les organismes de réglementation à instaurer de nouvelles restrictions pour les marchés de prédiction et les projets crypto.

PolymarketTechnologieMarketingScandaleWall Street Journal
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Nodirbek Razzokov
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