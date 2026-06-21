Le boom de l'AI pourrait accélérer l'inflation en Corée du Sud

·6·Technologie
Le boom de l'AI pourrait accélérer l'inflation en Corée du Sud

La Banque centrale de Corée du Sud a averti que les bonus massifs versés aux employés par les géants technologiques du pays — Samsung Electronics et SK hynix — menacent la stabilité des prix dans l'économie nationale. Selon le rapport du régulateur, ces paiements, provoqués par une demande sans précédent dans le domaine de l'intelligence artificielle (AI), pourraient créer une réaction en chaîne, entraînant une hausse injustifiée des salaires et une accélération de l'inflation dans tout le pays. C'est ce qu'indique une information de Ixbt.com.

Selon les données de la Banque centrale, les paiements spéciaux dans le secteur IT ont augmenté de 60,6 % au premier trimestre de cette année par rapport à la même période l'année dernière. En comparaison, ce chiffre n'est que de 2,1 % dans les autres secteurs de l'économie. Un tel écart inquiète sérieusement les responsables de la politique monétaire, car les revenus élevés influencent directement les prix sur le marché de la consommation.

L'effet du « supercycle » sur le marché des semi-conducteurs

Le principal moteur de cette croissance financière est le boom du marché des puces mémoire à haute vitesse (HBM) nécessaires aux systèmes d'AI. Selon ixbt.com, la demande mondiale de puces DRAM et NAND a généré des profits records pour Samsung et SK hynix. En conséquence, les entreprises ont porté leur système de partage des revenus avec les employés à un nouveau niveau.

Actuellement, SK hynix alloue près de 10 % de son bénéfice opérationnel à l'incitation des employés. Samsung, sous la pression des syndicats, a décidé d'allouer 10,5 % des bénéfices de sa division semi-conducteurs sous forme de bonus. Ces chiffres ont propulsé les revenus annuels des employés ordinaires à des niveaux inimaginables.

Par exemple, un ingénieur de la division Samsung Foundry, dont le salaire de base est d'environ 52 400 dollars, peut gagner jusqu'à 410 000 dollars avec les bonus supplémentaires. Chez SK hynix, si les résultats de l'exercice financier sont concluants, les paiements pourraient atteindre 700 000 à 900 000 dollars. De tels « revenus ponctuels ultra-élevés » entraînent une hausse de 0,05 point de pourcentage des prix à la consommation environ cinq mois plus tard.

Conséquences sociales et économiques

Le gouverneur de la Banque centrale de Corée du Sud, Rhee Chang-yong, a averti que la pression inflationniste pourrait s'intensifier au second semestre et s'approcher des 3 %. Actuellement, la banque maintient son taux directeur à 2,50 %, mais le poids énorme du secteur technologique dans l'économie complique la situation. L'impact des bonus se fait déjà sentir dans d'autres secteurs :

  • Les syndicats d'autres secteurs citent les bonus records pour exiger une augmentation du salaire minimum ;
  • Dans la province de Gyeonggi, où se situent les usines de Samsung et SK hynix, les ventes de produits de luxe et les dépenses de consommation globale ont fortement augmenté ;
  • Il existe un risque que le flux de main-d'œuvre sur le marché du travail se dirige uniquement vers les entreprises technologiques à hauts salaires.
Étant donné que les technologies et l'électroménager sud-coréens occupent une place importante sur le marché ouzbek, les changements économiques et l'augmentation des coûts de production dans ce pays pourraient indirectement affecter le prix des produits exportés à long terme. Pour l'instant, le gouvernement sud-coréen tente de maintenir l'équilibre entre la richesse apportée par l'AI et la stabilité économique.

SamsungSK HynixInflationIntelligence ArtificielleCorée du Sud
Ajouter Zamin.uz à GoogleLisez «Zamin» sur Telegram!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Commentaires 0

Actualités connexes

Révolution du transport maritime : BeHydro présente un moteur à hydrogène de 3630 chevauxRévolution du transport maritime : BeHydro présente un moteur à hydrogène de 3630 chevauxAujourd'hui, 21:22Le Dassault Falcon 10X a effectué son premier vol : une nouvelle ère pour l'aviation d'affairesLe Dassault Falcon 10X a effectué son premier vol : une nouvelle ère pour l'aviation d'affairesAujourd'hui, 20:50Conflit entre Anthropic et l'administration Trump : que se passe-t-il sur le marché de l'AI ?Conflit entre Anthropic et l'administration Trump : que se passe-t-il sur le marché de l'AI ?Aujourd'hui, 20:26L'autopilote de Tesla cause une nouvelle tragédie : une voiture électrique percute une maison au TexasL'autopilote de Tesla cause une nouvelle tragédie : une voiture électrique percute une maison au TexasAujourd'hui, 20:25iOS 27 pour les utilisateurs d'iPhone : quelles fonctionnalités AI au-delà de Siri ?iOS 27 pour les utilisateurs d'iPhone : quelles fonctionnalités AI au-delà de Siri ?Aujourd'hui, 19:51«Super-autoroute» pour le lithium : les nanotubes de nitrure de bore accélèrent le mouvement des ions de 30 fois«Super-autoroute» pour le lithium : les nanotubes de nitrure de bore accélèrent le mouvement des ions de 30 foisAujourd'hui, 19:22
AnnoncesPartenariat
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?

Les plus lus Technologie actualités

Pourquoi l'IA de Google ne peut-elle pas écrire correctement son propre nom ?
Pourquoi l'IA de Google ne peut-elle pas écrire correctement son propre nom ?
Honor 600 Pro présenté en Chine : appareil photo 200 MP et batterie 8000 mAh
Honor 600 Pro présenté en Chine : appareil photo 200 MP et batterie 8000 mAh
Honor 600 Smart Edition : Avec appareil photo 200 MP et batterie 8600 mAh
Honor 600 Smart Edition : Avec appareil photo 200 MP et batterie 8600 mAh
Les modèles Galaxy S23, S24 et S25 Ultra perdent des fonctionnalités One UI 8.5
Les modèles Galaxy S23, S24 et S25 Ultra perdent des fonctionnalités One UI 8.5
Les utilisateurs de Samsung Galaxy S23 rencontrent des problèmes après la mise à jour One UI 8.5
Les utilisateurs de Samsung Galaxy S23 rencontrent des problèmes après la mise à jour One UI 8.5
Les couleurs de l'iPhone 18 Pro révélées : le Dark Cherry devient la tendance principale
Les couleurs de l'iPhone 18 Pro révélées : le Dark Cherry devient la tendance principale
Une forte tempête magnétique débute sur Terre
Une forte tempête magnétique débute sur Terre
Batterie de 8000 mAh et appareil photo Leica de 200 MP : le Xiaomi 17 Max est sorti
Batterie de 8000 mAh et appareil photo Leica de 200 MP : le Xiaomi 17 Max est sorti