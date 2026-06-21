La Banque centrale de Corée du Sud a averti que les bonus massifs versés aux employés par les géants technologiques du pays — Samsung Electronics et SK hynix — menacent la stabilité des prix dans l'économie nationale. Selon le rapport du régulateur, ces paiements, provoqués par une demande sans précédent dans le domaine de l'intelligence artificielle (AI), pourraient créer une réaction en chaîne, entraînant une hausse injustifiée des salaires et une accélération de l'inflation dans tout le pays. C'est ce qu'indique une information de Ixbt.com.

Selon les données de la Banque centrale, les paiements spéciaux dans le secteur IT ont augmenté de 60,6 % au premier trimestre de cette année par rapport à la même période l'année dernière. En comparaison, ce chiffre n'est que de 2,1 % dans les autres secteurs de l'économie. Un tel écart inquiète sérieusement les responsables de la politique monétaire, car les revenus élevés influencent directement les prix sur le marché de la consommation.

L'effet du « supercycle » sur le marché des semi-conducteurs

Le principal moteur de cette croissance financière est le boom du marché des puces mémoire à haute vitesse (HBM) nécessaires aux systèmes d'AI. Selon ixbt.com, la demande mondiale de puces DRAM et NAND a généré des profits records pour Samsung et SK hynix. En conséquence, les entreprises ont porté leur système de partage des revenus avec les employés à un nouveau niveau.

Actuellement, SK hynix alloue près de 10 % de son bénéfice opérationnel à l'incitation des employés. Samsung, sous la pression des syndicats, a décidé d'allouer 10,5 % des bénéfices de sa division semi-conducteurs sous forme de bonus. Ces chiffres ont propulsé les revenus annuels des employés ordinaires à des niveaux inimaginables.

Par exemple, un ingénieur de la division Samsung Foundry, dont le salaire de base est d'environ 52 400 dollars, peut gagner jusqu'à 410 000 dollars avec les bonus supplémentaires. Chez SK hynix, si les résultats de l'exercice financier sont concluants, les paiements pourraient atteindre 700 000 à 900 000 dollars. De tels « revenus ponctuels ultra-élevés » entraînent une hausse de 0,05 point de pourcentage des prix à la consommation environ cinq mois plus tard.

Conséquences sociales et économiques

Le gouverneur de la Banque centrale de Corée du Sud, Rhee Chang-yong, a averti que la pression inflationniste pourrait s'intensifier au second semestre et s'approcher des 3 %. Actuellement, la banque maintient son taux directeur à 2,50 %, mais le poids énorme du secteur technologique dans l'économie complique la situation. L'impact des bonus se fait déjà sentir dans d'autres secteurs :

Les syndicats d'autres secteurs citent les bonus records pour exiger une augmentation du salaire minimum ;

Dans la province de Gyeonggi, où se situent les usines de Samsung et SK hynix, les ventes de produits de luxe et les dépenses de consommation globale ont fortement augmenté ;

Il existe un risque que le flux de main-d'œuvre sur le marché du travail se dirige uniquement vers les entreprises technologiques à hauts salaires.

Étant donné que les technologies et l'électroménager sud-coréens occupent une place importante sur le marché ouzbek, les changements économiques et l'augmentation des coûts de production dans ce pays pourraient indirectement affecter le prix des produits exportés à long terme. Pour l'instant, le gouvernement sud-coréen tente de maintenir l'équilibre entre la richesse apportée par l'AI et la stabilité économique.