Alors que l'exploration spatiale s'accélère et que les plans de retour d'échantillons de Mars et d'autres corps célestes s'activent, des scientifiques ont proposé une initiative inattendue mais cruciale. Des chercheurs américains et canadiens suggèrent d'utiliser la Lune comme un « centre de quarantaine » spécifique pour protéger la Terre des risques biologiques extraterrestres. C'est ce qu'indique ixbt.com en s'appuyant sur un article scientifique publié dans la revue Ambio. À ce sujet, Ixbt.com rapporte .

Selon les auteurs de l'idée — Frederick I. Moxley, directeur des Strategic Threat Analysis and Research Laboratories, et Anthony Ricciardi, professeur à l'Université McGill — toute substance ramenée de l'espace doit être inspectée dans un complexe de biosécurité spécialisé sur la Lune avant d'atteindre la Terre. Cette mesure vise à protéger la biosphère de notre planète des conséquences catastrophiques que pourraient entraîner des micro-organismes inconnus.

Prévenir une invasion spatiale

Les scientifiques citent les expériences amères liées aux espèces invasives dans l'histoire de la Terre. L'apparition d'un seul organisme étranger dans la nature peut déstabiliser tout un écosystème et déclencher des processus irréversibles. Bien que la vie dans l'espace n'ait pas encore été prouvée, les experts conseillent de respecter le principe de précaution et d'être prêts pour les pires scénarios.

Selon le concept proposé, un objet d'isolation biologique distinct doit être construit au sein de la future base lunaire de la NASA. Cette infrastructure servirait de « filtre frontalier » entre l'espace et la Terre. Plus important encore, tous les échantillons seraient traités uniquement via des systèmes robotisés, et tout contact direct avec les humains serait totalement restreint.

Les laboratoires terrestres ne sont-ils pas suffisants ?

Il est souligné que même les laboratoires de sécurité de niveau le plus élevé existant actuellement sur Terre ne peuvent garantir l'isolation absolue d'agents inconnus provenant de l'espace. Des risques tels que des accidents, des dommages aux appareils transportant les échantillons ou des blessures accidentelles des membres d'équipage existent toujours. Sur la Lune, de telles erreurs ne représenteraient aucun danger pour la population terrestre.

Comme non seulement les agences gouvernementales mais aussi les entreprises privées organisent désormais des missions vers Mars et la Lune, le volume de matériaux ramenés devrait augmenter considérablement. Par conséquent, les scientifiques jugent nécessaire de prendre les mesures suivantes :

Arrêt obligatoire sur la Lune de tous les échantillons provenant de planètes extérieures ;

Création de laboratoires entièrement automatisés pour l'analyse des échantillons ;

Mise en œuvre d'un système de quarantaine à long terme sur la Lune pour les astronautes revenant de l'espace ;

Introduction de nouvelles normes de biosécurité dans les règles du droit spatial international.

En conclusion, la Lune pourrait devenir à l'avenir non seulement une base scientifique, mais aussi la première ligne de défense protégeant la civilisation humaine contre des menaces biologiques imprévues. Ce projet revêt une importance stratégique non seulement d'un point de vue technologique, mais aussi du point de vue de la sécurité planétaire.