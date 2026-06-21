Carburant haute qualité à partir de marc de café : une nouvelle technologie créée en Corée du Sud

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Carburant haute qualité à partir de marc de café : une nouvelle technologie créée en Corée du Sud

Des scientifiques de l'Institut coréen des géosciences et des ressources minérales (KIGAM) ont mis au point une méthode unique pour transformer les résidus de café en un carburant à haute énergie en seulement 90 secondes. Cette découverte devrait être une étape révolutionnaire dans le domaine du recyclage des déchets, car elle contourne totalement l'étape de pré-séchage des matières premières, le processus le plus coûteux et le plus complexe du traitement de la biomasse. C'est ce qu'indique Ixbt.com dans son article.

Selon les informations de la publication ixbt.com, la nouvelle technologie repose sur un système de pyrolyse plasma (Flame Plasma Pyrolysis). Grâce à cette méthode, les déchets de café saturés d'humidité sont transformés en un biochar dont les propriétés sont proches de l'anthracite, considéré comme le type de charbon le plus qualitatif. Habituellement, l'humidité contenue dans la biomasse rend son traitement difficile, mais les ingénieurs coréens ont éliminé cet obstacle avec une solution efficace.

"L'effet pop-corn" et le processus technologique

Les chercheurs ont utilisé une flamme plasma à une température de 800–900 °C. Fait intéressant, l'humidité, au lieu de gêner, joue un rôle d'assistant. L'eau contenue dans les particules de café, entrant dans l'environnement à haute température, se transforme instantanément en vapeur, et la pression interne fait littéralement exploser le matériau. Les scientifiques appellent cela l'"effet pop-corn". En conséquence, la structure du matériau est rapidement décomposée, devient poreuse et se transforme en carburant carboné en un temps très court.

Les indicateurs du biochar obtenu ont stupéfié les experts. Son pouvoir calorifique est de 29 MJ par kilogramme, soit trois fois plus que celui des résidus de café ordinaires. De plus, la teneur en carbone pur du matériau est passée de 15,6 % à 46,2 %, soit presque le triple.

D'un point de vue écologique, cette méthode est également très efficace. Lors du traitement plasma, les composés soufrés sont totalement éliminés, ce qui empêche l'émission de gaz dioxydes nocifs dans l'atmosphère lors de la combustion du carburant. La quantité de fumée et de résine est également considérablement réduite par rapport aux méthodes traditionnelles.

Possibilités à grande échelle

Le principal avantage de la nouvelle technologie réside dans sa rapidité. À titre de comparaison : alors que d'autres méthodes de traitement de la biomasse nécessitent de 30 minutes à 6 heures, le dispositif du KIGAM accomplit cette tâche en moins de 2 minutes. Cela permet d'économiser de l'énergie et du temps à l'échelle industrielle.

Les scientifiques soulignent que l'utilisation du produit obtenu ne se limite pas seulement au carburant. Grâce à sa haute porosité, ce biochar peut également être utilisé pour les objectifs suivants :

  • Production de charbon actif ;
  • Création de sorbants industriels ;
  • Systèmes de filtration pour la purification de l'eau et de l'air.

Selon les auteurs du projet, cette méthode peut être appliquée non seulement au café, mais aussi au traitement d'autres déchets alimentaires, résidus agricoles et même boues d'eaux usées. Cela contribuera, à l'avenir, à transformer les décharges urbaines en sources d'énergie utiles.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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