Le nombre de robots dépasse pour la première fois celui des humains chez Figure AI

Figure AI, l'une des start-ups leaders de la robotique aux États-Unis, a annoncé avoir atteint un tournant historique dans ses activités. Selon un rapport présenté par le PDG Brett Adcock, le nombre de robots humanoïdes opérationnels au sein de l'entreprise a dépassé pour la première fois le nombre d'employés. Cet événement est considéré comme un signal important montrant la rapidité du développement de l'AI et de l'automatisation dans le monde technologique. C'est ce qu'indique l'information de Ixbt.com.

Brett Adcock a publié sur sa page du réseau social X un graphique spécial illustrant la dynamique entre « humains et robots ». Selon les données de ixbt.com, le nombre de robots dans l'entreprise était proche de zéro jusqu'au début de 2025. Cependant, le rythme de production a brusquement augmenté, atteignant environ 740 robots au deuxième trimestre 2026. En comparaison, le nombre d'employés de l'entreprise durant la même période se situe entre 650 et 660 personnes.

Une nouvelle étape de l'automatisation

La direction de Figure AI souligne que cette tendance n'est pas temporaire et que le rythme de la robotisation ne montre aucun signe de ralentissement. Les photos publiées par Adcock montrent des dizaines de robots humanoïdes placés dans des conteneurs spéciaux, prêts à l'emploi. Ces documents, publiés sous la mention « Power On », indiquent que les robots sont passés à l'étape des tests de masse ou de la livraison aux clients.

L'entreprise a récemment testé son modèle Figure 03 selon un scénario « humain contre machine ». Bien que l'humain ait obtenu un résultat plus rapide lors d'une compétition de tri de colis, les ingénieurs de Figure AI affirment qu'il s'agit de l'un des derniers scénarios où l'humain conserve l'avantage. Il est attendu que les algorithmes d'AI rendent bientôt les mouvements des robots plus précis et plus rapides.

Changements sur le marché mondial du travail

Ces changements dans la structure interne de Figure AI sont en phase avec la situation générale du marché technologique mondial. Aujourd'hui, des géants comme Amazon et Meta augmentent leurs investissements dans l'AI tout en continuant de réduire les postes de travail traditionnels. Selon les données du service Layoffs.fyi, des dizaines de milliers de spécialistes ont perdu leur emploi en 2026 en raison de l'automatisation et de l'optimisation économique.

Actuellement, la concurrence sur le marché des robots humanoïdes s'est considérablement intensifiée. Outre Figure AI, les projets suivants se développent activement :

Tesla et son projet Optimus ;

les entreprises chinoises Unitree et Agibot ;

Boston Dynamics et son modèle Atlas mis à jour.

Ces mutations technologiques sont également cruciales pour les marchés en développement comme l'Ouzbékistan. Bien que la robotisation de masse arrive avec un certain retard dans notre région, la demande pour de tels systèmes augmentera inévitablement pour accroître l'efficacité dans la production et la logistique. L'expérience de Figure AI montre que les robots ne sont plus de simples prototypes de laboratoire, mais deviennent la main-d'œuvre principale des entreprises.