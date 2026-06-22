L'avenir de l'aviation : un moteur à hydrogène réussit ses tests en haute altitude

Un pas important a été franchi vers la transition vers des technologies propres dans l'industrie aéronautique. GE Aerospace et sa filiale Avio Aero ont achevé avec succès les tests de redémarrage en conditions de vol à haute altitude d'un moteur à hydrogène destiné aux avions de ligne. Cette recherche a été réalisée dans le cadre du programme HYDEA, financé par l'Union européenne. C'est ce qu'informe Ixbt.com dans son article.

Les tests ont été effectués à l'Institut de propulsion spatiale du centre aérospatial allemand (DLR) à Lampoldshausen. L'objectif principal de l'expérience était de vérifier le fonctionnement stable du moteur à hydrogène à des altitudes où l'air est rare, la pression basse et la température extrêmement froide. Cela représente l'un des obstacles techniques les plus sérieux pour l'aviation à hydrogène, car l'hydrogène brûle plus rapidement et à des températures plus élevées que le kérosène aviation traditionnel.

Complexité technologique et solutions innovantes

Le contrôle du processus de combustion de l'hydrogène et du comportement de la flamme exige une précision extrême. C'est pourquoi les ingénieurs ont créé un banc d'essai spécial doté d'un système de combustion multi-chambres. Un générateur d'air synthétique a été utilisé pour simuler artificiellement l'environnement atmosphérique sec et à basse pression des hautes altitudes. Cela a permis d'étudier en laboratoire l'état du moteur lors d'un vol réel.

Le système d'allumage développé par la division Unison spécifiquement pour le carburant hydrogène a prouvé son efficacité lors des tests. Les chercheurs ont analysé en détail la formation et la propagation de la flamme à l'intérieur de la chambre de combustion à l'aide de caméras à haute vitesse. Les données collectées serviront de base à la création future de chambres de combustion à hydrogène à pleine échelle.

Systèmes hybrides et perspectives d'avenir

De plus, dans le cadre du programme AMBER, les spécialistes ont testé un système de piles à combustible d'une puissance de mégawatts. Ce système, destiné aux avions hybrides-électriques de classe régionale, a démontré un fonctionnement stable sous diverses charges, du minimum au maximum. Il s'agit d'une autre solution parallèle pour réduire à zéro les émissions nocives dans l'aviation.

Dans le cadre du vaste programme RISE, mené en collaboration entre GE Aerospace et Safran Aircraft Engines, des centaines de tests et des milliers de cycles de travail ont déjà été effectués. Selon les calculs des experts, les nouvelles architectures de moteurs permettraient d'économiser 20 % de carburant de plus que les solutions les plus modernes actuelles.

Selon les données d'ixbt.com, l'aviation à hydrogène doit encore résoudre de nombreux problèmes. Cela inclut le stockage du carburant, son transport et la création d'infrastructures appropriées dans les aéroports. Néanmoins, la réussite de ces tests critiques indique que l'ère des avions commerciaux à hydrogène approche. Des démonstrations de vol complètes basées sur ces technologies sont prévues pour l'avenir.