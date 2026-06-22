Le grenat découvert pour la première fois sur Mars : nouvelles données sur le passé de la planète rouge

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Le grenat découvert pour la première fois sur Mars : nouvelles données sur le passé de la planète rouge

Une équipe internationale de scientifiques a réussi à identifier pour la première fois le minéral grenat dans un échantillon de météorite provenant de Mars. Cette découverte, réalisée lors de l'analyse d'un fragment de la météorite NWA 8171 conservé dans la collection du Musée royal de l'Ontario, a été publiée dans la revue Geochemical Perspectives Letters. Cette découverte devrait radicalement modifier les conceptions de la diversité géologique de la planète rouge. C'est ce qu'indique l'information de Ixbt.com.

Le grenat est un minéral bien connu sur Terre, se formant généralement sous l'effet de températures et de pressions élevées, par exemple lors de la transformation (métamorphisme) des roches sous l'influence de forces géologiques profondes. Sur Terre, de telles conditions sont liées au mouvement des plaques tectoniques, aux processus magmatiques ou aux impacts de grands corps célestes. Par conséquent, la découverte de grenat sur Mars indique l'existence de zones de pression extrême ou de forte chaleur dans le passé de la planète.

Détails de la découverte et méthodes de recherche

Une équipe internationale dirigée par des chercheurs de l'Université Brock au Canada et de l'Université de Portsmouth a étudié minutieusement cet échantillon unique. Au départ, les scientifiques pensaient qu'il s'agissait de pyroxène, un minéral courant sur Mars. Cependant, des analyses répétées à l'aide de la microscopie électronique et de la spectroscopie laser ont révélé que sa structure réelle était celle du grenat. Selon ixbt.com, cela a également conduit à l'identification d'un nouveau type de roche jamais rencontré auparavant dans la géologie martienne.

Les scientifiques envisagent plusieurs scénarios pour la formation du grenat. Il pourrait être apparu suite à un métamorphisme causé par l'impact d'un astéroïde, la remontée de magma, ou une combinaison de ces processus. Une hypothèse alternative existe également : le minéral pourrait s'être formé en dehors de Mars et avoir été apporté sur la planète par une autre météorite.

Recherches futures et défis

L'analyse des isotopes d'oxygène contenus dans le minéral est nécessaire pour déterminer son origine exacte. Cependant, cette méthode implique une dégradation partielle de l'échantillon, ce qui pose un problème majeur aux scientifiques. Le fait est que ce matériau pourrait être pour l'instant le seul échantillon connu provenant de Mars contenant du grenat, sa préservation est donc primordiale.

Malgré le caractère limité des données, les chercheurs considèrent cette découverte comme une étape cruciale dans la reconstruction de l'histoire géologique de Mars. Cela ne se contente pas d'élargir la liste des minéraux connus sur la planète, mais montre également que son évolution interne a été bien plus complexe que prévu et qu'elle a connu des processus géologiques à haute énergie. Ces échantillons, vieux de 4,5 milliards d'années, pourraient révéler à l'avenir les secrets les plus importants sur la formation de Mars.

MarsMétéoriteGrenatGéologieEspace
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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