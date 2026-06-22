Révolution de la construction lunaire : des scientifiques trouvent un moyen d'extraire du verre et de la céramique du régolithe

Les plans de l'humanité pour la colonisation de l'espace, notamment des projets mondiaux tels qu'Artemis et Moon Village, prévoient la construction de bases à long terme sur la Lune. Cependant, comme le transport de matériaux de construction depuis la Terre est extrêmement coûteux, les scientifiques recherchent de nouvelles méthodes d'utilisation des ressources locales. Des chercheurs de l'Université de Floride ont scientifiquement fondé la possibilité de fabriquer directement des objets en verre et en céramique à partir du sol lunaire — le régolithe — à l'aide de la technologie laser. C'est ce qu'indique l'information de Ixbt.com.

Développée par une équipe d'ingénieurs dirigée par Victoria M. Miller, cette technologie est basée sur un rayonnement infrarouge concentré. Le matériau est chauffé et déformé par laser sans contact, ce qui permet de créer des formes complexes sans presses lourdes ni moules spéciaux. Les résultats de la recherche publiés dans la revue Springer Nature montrent que cette méthode fonctionne efficacement même dans des conditions de vide.

Stratégie d'utilisation des ressources in situ

Cette approche fait partie de la stratégie d'In-Situ Resource Utilization (ISRU), c'est-à-dire l'utilisation des ressources sur place. Selon ixbt.com, la technologie de formage laser réduit considérablement le poids des équipements à transporter dans l'espace. L'utilisation d'une source laser compacte au lieu d'engins de construction lourds est cruciale pour des missions où chaque tonne de charge coûte des millions de dollars.

Dans le cadre de la recherche, des expériences ont été menées sur des matériaux simulateurs ressemblant au sol lunaire. Sous l'effet du faisceau laser, le régolithe a fondu pour devenir des éléments de verre et de céramique résistants. Ces éléments pourraient être utilisés à l'avenir comme matières premières pour les murs des bases lunaires, les couches de protection et même les instruments optiques.

Le formage laser devrait être utile non seulement pour la construction, mais aussi pour remédier aux pannes imprévues. La fabrication de pièces de rechange et d'outils nécessaires sur la surface lunaire ou en orbite grâce au laser réduit la dépendance vis-à-vis de la Terre. C'est l'une des étapes les plus importantes pour assurer l'autonomie des missions à long terme.

Perspectives de la technologie sur Terre

Bien que le projet ait été initialement développé pour les besoins spatiaux, il est fort probable qu'il soit également appliqué dans le secteur de la construction sur Terre. Selon les scientifiques, les méthodes de production laser pourraient être plus économiques et flexibles que les méthodes industrielles traditionnelles. Cela pourrait ouvrir une nouvelle ère, en particulier pour la création de formes géométriques complexes et le développement d'infrastructures dans des zones où les ressources sont limitées.

Actuellement soutenu par des agences telles que la DARPA, ce projet passe des conditions de laboratoire aux tests pratiques. Si la technologie se justifie, les premières « usines » laser pourraient commencer à fonctionner sur la Lune d'ici les années 2030, rendant réelle l'installation permanente de l'humanité sur d'autres planètes.