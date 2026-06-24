Xiaomi prépare le Redmi K90 Ultra pour les passionnés de jeux

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Xiaomi prépare le Redmi K90 Ultra pour les passionnés de jeux

Le président de Xiaomi, Lu Weibing, a révélé des détails importants sur sa prochaine nouveauté technologique : le smartphone Redmi K90 Ultra. Cet appareil ne sera pas simplement un flagship de plus, mais ambitionne d'établir de nouveaux standards dans le monde du jeu mobile. Le dirigeant de l'entreprise a souligné l'utilisation de plusieurs technologies innovantes visant à rendre l'expérience de jeu maximale en termes de confort et de performance. C'est ce qu'indique l'information de Ixbt.com.

Selon les informations de la publication ixbt.com, l'un des principaux atouts du nouvel appareil sera son système de refroidissement. Il a été confirmé que le Redmi K90 Ultra disposera d'un élément de refroidissement actif, similaire à celui utilisé dans la version supérieure Redmi K90 Max. Cela garantit que le smartphone ne surchauffe pas, même lors des sessions de jeu les plus intenses.

Système de refroidissement et caractéristiques spécifiques

D'après les ingénieurs de Xiaomi, ce nouveau système est capable de réduire la température de l'appareil de 10 degrés en seulement 100 secondes. Plus important encore, le système de refroidissement actif est presque silencieux lors de son fonctionnement — le niveau sonore ne dépasse pas 32 dB. Cela permet à l'utilisateur de s'immerger totalement dans l'environnement de jeu.

De plus, une technologie spéciale d'optimisation de la connectivité réseau a été implémentée. Ce système améliore la qualité du signal, particulièrement lorsque le smartphone est tenu horizontalement pour jouer. Souvent, lorsque les utilisateurs tiennent le téléphone à deux mains, les antennes sont obstruées, entraînant une hausse du ping ; le Redmi K90 Ultra résout ce problème aux niveaux logiciel et matériel.

En termes de spécifications techniques, l'appareil promet des chiffres impressionnants. Selon des informations diffusées précédemment, le smartphone sera équipé d'une batterie record de 8500 mAh. Une telle source d'énergie, combinée à une technologie de charge rapide de 100 W, permettra à l'utilisateur de rester autonome pendant longtemps.

La combinaison d'un nouveau processeur et d'un système de refroidissement actif permet au Redmi K90 Ultra de rivaliser sans peine avec les flagships gaming les plus puissants du marché. Xiaomi vise le leadership du segment des smartphones de jeu avec ce modèle. La date de présentation officielle et le prix de l'appareil devraient être annoncés prochainement.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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