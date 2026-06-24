Un diamant dans la défaite — Behruz Karimov impressionne les experts européens !

Bien que les deux premiers matchs de la Coupe du Monde se soient soldés par des défaites amères pour notre équipe nationale (1:3 contre la Colombie, 0:5 contre le Portugal), un talent a brillé. Le défenseur de 18 ans de l'équipe nationale d'Ouzbékistan Behruz Karimov a attiré toute l'attention des analystes et scouts internationaux.

Le célèbre journaliste sportif et analyste hongrois Bense Bochak a fait l'éloge des compétences du jeune joueur sur ses réseaux sociaux.

Qu'a dit l'expert hongrois ?

En suivant les matchs de notre équipe nationale, Bense Bochak n'a pas caché son admiration pour la polyvalence et le sang-froid de Behruz :

« Je dois admettre que malgré les deux défaites de l'Ouzbékistan à la Coupe du Monde, Behruz Karimov, 18 ans, m'a beaucoup impressionné. C'est un joueur capable d'évoluer aussi bien comme latéral droit que comme défenseur central dans un système à trois défenseurs. Très technique, physiquement robuste, avec des frappes puissantes et un grand calme avec le ballon ».

Un « baptême du feu » face aux stars mondiales

Les premiers matchs du Mondial ont été une véritable école de maîtrise pour Behruz. Sur le terrain, il a affronté l'un des ailier les plus redoutables et en forme au monde, Luis Diaz (Colombie), ainsi que l'un des meilleurs latéraux gauches du football mondial, Nuno Mendes (Portugal). Le jeune homme de 18 ans n'a pas été intimidé par ces géants et a accompli sa tâche avec dignité.

Statistiques cosmiques de Karimov lors des deux premiers matchs :

Récupérations de balle : 15 fois ;

Duels au sol : impliqué dans 34 situations ;

Dribbles réussis : 6 fois (il a enregistré le meilleur résultat parmi les joueurs ouzbeks lors des deux matchs !).

Une frappe surpuissante qui a fait trembler la barre

Lors de la Coupe du Monde, Karimov est devenu une figure indispensable de l'équipe nationale d'Ouzbékistan lors des deux rencontres :

Contre la Colombie : Il a joué l'intégralité des 90 minutes et a marqué les esprits avec une frappe surpuissante qui a heurté la barre transversale adverse. Contre le Portugal : Les entraîneurs ne l'ont sorti qu'à l'approche de la fin du match, à la 89e minute.

Une nouvelle cible sur le marché des transferts

Selon Bense Bochak, Behruz Karimov possède un profil rare et intéressant. Il est certain que de nombreux clubs étrangers tenteront bientôt de le transférer. Le plus important est qu'il peut être acquis pour un montant relativement faible actuellement, ce qui représente un véritable « cadeau » pour les clubs européens.

Même si notre équipe traverse des moments difficiles, le fait que de jeunes talents comme Behruz jouent sans crainte sur la scène mondiale renforce notre confiance dans l'avenir du football ouzbek. Bravo, Behruz ! Bonne chance pour les prochains matchs !