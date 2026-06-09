Monstre d'autonomie : le Honor X80 Pro Max avec batterie de 11 000 mAh dévoilé pour la première fois

Des photos et des spécifications techniques du smartphone Honor X80 Pro Max, dont l'annonce officielle est attendue en juin, sont apparues en ligne. La principale caractéristique de l'appareil est une batterie de 11 000 mAh, l'une des capacités les plus élevées parmi les fabricants populaires. Néanmoins, la nouveauté conserve un boîtier relativement fin et une technologie de charge rapide de 90 W. Selon Ixbt.com rapporte .

Selon des informations divulguées, le smartphone sera équipé d'un écran OLED de 6,8 pouces avec des bordures très fines. La résolution de l'écran est de 2788 x 1280 pixels (1,5K). L'appareil est basé sur le nouveau chipset Qualcomm Snapdragon 6 Gen 5, présenté en mai. Le Honor X80 Pro Max devrait être le premier smartphone au monde à fonctionner sur cette plateforme.

Les images publiées montrent une version avec 8 GB de RAM et 256 GB de stockage, fonctionnant sous MagicOS 10 basé sur Android 16. Il est également rapporté que le boîtier est protégé contre l'eau et plus résistant aux chocs.

Le panneau arrière du smartphone est en éco-cuir et présente un design bicolore avec des accents orange. À l'arrière, il y a un grand module de caméra circulaire qui, selon les données préliminaires, comprend un capteur principal de 50 MP.