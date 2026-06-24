Les cosmodromes américains au bord de la crise : le nombre de fusées dépasse les capacités d'infrastructure

Les plus grands centres spatiaux des États-Unis pourraient être soumis à une charge critique d'ici la fin de la décennie. Selon un nouveau rapport de l'inspecteur général de la NASA, l'augmentation rapide du nombre de fusées lancées dans l'espace limite les capacités d'infrastructure actuelles. Cette situation risque d'entraver la mise en œuvre des programmes spatiaux publics et privés. C'est ce qu'indique le site Ixbt.com dans son article.

Le document souligne que le Kennedy Space Center (KSC) en Floride et le Wallops Flight Facility en Virginie commencent à être distancés par le rythme de développement actuel. Selon les prévisions des experts de la NASA, le cosmodrome de Wallops atteindra sa capacité maximale en 2028, et le centre Kennedy en 2029. Cela signifie l'apparition de files d'attente et de retards dans la planification des vols spatiaux.

Le nombre de vols va plus que doubler

En examinant les chiffres, le nombre de vols desservis par le Kennedy Space Center devrait passer de 109 en 2025 à 268 d'ici 2030. Au complexe de Wallops, le nombre de vols annuels devrait passer de 17 à 44 sur la même période. Un tel rythme de croissance exercera une pression sans précédent sur les installations techniques et le personnel de maintenance.

La charge principale provient non seulement des commandes publiques, mais aussi du secteur privé. Par exemple, la société Blue Origin de Jeff Bezos prévoit de lancer la fusée New Glenn plus de 50 fois par an d'ici 2030. Après 2035, l'objectif est de porter ce chiffre à 120 lancements par an. De tels plans ambitieux dépassent largement les capacités des aires de lancement actuelles.

Inquiétudes des leaders de l'industrie

Selon ixbt.com, non seulement la NASA, mais aussi des entreprises leaders comme SpaceX et United Launch Alliance ont averti à plusieurs reprises que l'infrastructure spatiale américaine n'est pas prête pour une croissance aussi rapide. Alors que la technologie des fusées évolue rapidement, le fait que les aires de lancement et les systèmes de support au sol restent au niveau technique du siècle dernier inquiète les experts du secteur.

Le rapport de la NASA propose plusieurs solutions pour sortir de la crise. Selon les experts de l'agence, les mesures suivantes sont nécessaires pour redresser la situation :

Modernisation à grande échelle des cosmodromes existants ;

Construction de nouvelles aires de lancement et extension des existantes ;

Investissement dans le développement des infrastructures en collaboration avec des entreprises privées.

Si ces mesures ne sont pas prises à temps, le leadership mondial des États-Unis en matière d'exploration spatiale et de vols commerciaux pourrait être menacé. Alors que la course à l'espace entre dans une nouvelle phase, l'infrastructure au sol devient le maillon le plus faible.