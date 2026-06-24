Une véritable bataille de titans a eu lieu dans le monde de la technologie. Le prestigieux High Performance Linpack (HPL) dominait depuis longtemps le classement des supercalculateurs américains. Mais cette fois, le trône a changé de main !

Le nouveau LineShine chinois a été désigné comme la machine la plus puissante au monde, surpassant les ordinateurs américains les plus avancés.

Vitesse cosmique : quelle est la puissance de LineShine ?

Ce nouveau « monstre technologique » chinois a enregistré une vitesse de 2,198 exaflops . Cela signifie qu'il fonctionne El Capitan plus rapidement de 22 pour cent que le célèbre supercalculateur américain classé deuxième.

Le classement des 5 supercalculateurs les plus puissants au monde se présente désormais comme suit :

Rang Nom de l'ordinateur Pays 1er rang LineShine Chine 2e rang El Capitan États-Unis 3e rang Frontier États-Unis 4e rang Aurora États-Unis 5e rang JUPITER Booster Allemagne

Qu'y a-t-il à l'intérieur ? Une réponse forte aux restrictions internationales

Le plus intéressant est que ce supercalculateur a été créé dans un contexte de restrictions technologiques et de sanctions sévères imposées à la Chine par les pays occidentaux. Par conséquent, LineShine repose entièrement sur des produits chinois :

Cœur : fonctionne sur la base des processeurs locaux LX2 chinois.

Système : sous le contrôle du système d'exploitation Kylin développé en Chine.

Appétit : pour un fonctionnement stable, ce système consomme environ 42,2 MW d'énergie électrique.

Emplacement : Présenté en avril de cette année, ce centre a été développé par le centre de cloud computing de Shenzhen et est situé au Centre national de supercalcul de Shenzhen (NSCS).

Selon le concepteur en chef Lu Yutun, LineShine ne travaille pas seulement pour des chiffres abstraits. Il sert à la fois des objectifs scientifiques mondiaux (climat, médecine) et à résoudre les tâches d'Intelligence Artificielle (AI) les plus populaires aujourd'hui.

Une étape historique et un grand retour

Les supercalculateurs chinois pour la première fois depuis 2017 ont repris la première place du classement mondial. Ce n'est pas une simple victoire pour la Chine, mais un succès politique et technologique majeur.

The Wall Street Journal écrit que le Centre national de supercalcul de Shenzhen a commenté cette réalisation comme suit :

« Malgré les restrictions technologiques étrangères, ce succès est une étape historique dans la formation d'un écosystème logiciel et matériel indépendant pour l'industrie chinoise des supercalculateurs ».

En somme, la course dans le monde de la technologie a atteint une nouvelle étape. Il est maintenant très intéressant de voir comment les États-Unis et l'Europe répondront à ce « pouls » de la Chine !