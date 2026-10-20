Prix des iPhone 18 Pro et Pro Max au 20 octobre

·10·Technologie
Prix des iPhone 18 Pro et Pro Max au 20 octobre

Les prix des smartphones iPhone 18 Pro et iPhone 18 Pro Max ont été mis à jour au 20 octobre 2026. Le coût des appareils varie en fonction de la capacité de stockage, de la couleur du boîtier et de la configuration SIM. Certains modèles sont proposés à prix promotionnel.

E-SIM + E-SIM

iPhone 18 Pro :

• 256 GB, Silver : 1 569 dollars

• 256 GB, Glacier : 1 579 dollars

• 256 GB, Black : 1 569 dollars

• 256 GB, Burgundy : 1 579 dollars, prix promotionnel

• 512 GB : 1 829 dollars

• 1 TB : 2 899 dollars

iPhone 18 Pro Max :

• 256 GB, Black : 1 749 dollars

• 256 GB, Silver : 1 749 dollars

• 256 GB, Glacier : 1 749 dollars

• 256 GB, Burgundy : 1 789 dollars

• 512 GB, Black : 2 049 dollars

• 512 GB, Silver : 2 049 dollars

• 512 GB, Glacier : 1 999 dollars

• 512 GB, Burgundy : 2 179 dollars

• 1 TB : 2 699 dollars

SIM + E-SIM

iPhone 18 Pro :

• 256 GB, Silver : 1 579 dollars

• 256 GB, Glacier : 1 579 dollars

• 256 GB, Black : 1 579 dollars

• 256 GB, Burgundy : 1 579 dollars

• 512 GB : 1 869 dollars

• 1 TB : 2 799 dollars

iPhone 18 Pro Max :

• 256 GB, Glacier : 1 779 dollars

• 256 GB, Black : 1 789 dollars, prix promotionnel

• 256 GB, Silver : 1 779 dollars

• 256 GB, Burgundy : 1 789 dollars

• 512 GB, Black : 2 139 dollars

• 512 GB, Silver : 2 139 dollars

• 512 GB, Burgundy : 2 169 dollars

• 512 GB, Glacier : 2 129 dollars

• 1 TB, Black : 2 699 dollars

• 1 TB, Burgundy : 2 899 dollars

• 1 TB, Glacier : 2 999 dollars

• 1 TB, Silver : 2 999 dollars

Les prix indiqués sont valables au 20 octobre 2026. Les prix des smartphones peuvent varier quotidiennement.

iPhone 18 ProiPhone 18 Pro MaxApplePrix iPhoneSmartphone
Partager:
Chaîne TelegramSuivre sur Google
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

Commentaires 0

Actualités connexes

Les prix de l'iPhone 18 Pro Max ont changé : nouvelle listeLes prix de l'iPhone 18 Pro Max ont changé : nouvelle liste18 octobre 12:48Les prix des smartphones iPhone 18 mis à jour aujourd'huiLes prix des smartphones iPhone 18 mis à jour aujourd'huiHier 14:06Prix des iPhone 18 Pro et Pro Max au 16 octobrePrix des iPhone 18 Pro et Pro Max au 16 octobre16 octobre 15:33Les prix actuels des smartphones iPhone 18 ont été annoncésLes prix actuels des smartphones iPhone 18 ont été annoncés15 octobre 12:17Prix des iPhone 18 Pro et Pro Max au 14 octobrePrix des iPhone 18 Pro et Pro Max au 14 octobre14 octobre 11:15Prix des iPhone 18 Pro et Pro Max au 13 octobrePrix des iPhone 18 Pro et Pro Max au 13 octobre13 octobre 12:28
AnnoncesPartenariat
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application

Les plus lus Technologie actualités

Les prix de l'iPhone 18 changent à nouveau en Ouzbékistan
Les prix de l'iPhone 18 changent à nouveau en Ouzbékistan
Prix actuels de l'iPhone 18 au marché Malika
Prix actuels de l'iPhone 18 au marché Malika
L'intelligence artificielle a déchiffré un code mystérieux de l'époque napoléonienne
L'intelligence artificielle a déchiffré un code mystérieux de l'époque napoléonienne
Les nouveaux prix de l'iPhone 18 Pro Max ont été annoncés
Les nouveaux prix de l'iPhone 18 Pro Max ont été annoncés
Prix des iPhone 18 Pro et Pro Max au 10 octobre
Prix des iPhone 18 Pro et Pro Max au 10 octobre
Des rapports sur les rayures de l'iPhone 18 Pro Max suscitent des débats en ligne
Des rapports sur les rayures de l'iPhone 18 Pro Max suscitent des débats en ligne
Prix des iPhone 18 Pro et Pro Max au 4 octobre
Prix des iPhone 18 Pro et Pro Max au 4 octobre
Les prix des smartphones iPhone 18 mis à jour aujourd'hui
Les prix des smartphones iPhone 18 mis à jour aujourd'hui