Prix des iPhone 18 Pro et Pro Max au 20 octobre
Les prix des smartphones iPhone 18 Pro et iPhone 18 Pro Max ont été mis à jour au 20 octobre 2026. Le coût des appareils varie en fonction de la capacité de stockage, de la couleur du boîtier et de la configuration SIM. Certains modèles sont proposés à prix promotionnel.
E-SIM + E-SIM
iPhone 18 Pro :
• 256 GB, Silver : 1 569 dollars
• 256 GB, Glacier : 1 579 dollars
• 256 GB, Black : 1 569 dollars
• 256 GB, Burgundy : 1 579 dollars, prix promotionnel
• 512 GB : 1 829 dollars
• 1 TB : 2 899 dollars
iPhone 18 Pro Max :
• 256 GB, Black : 1 749 dollars
• 256 GB, Silver : 1 749 dollars
• 256 GB, Glacier : 1 749 dollars
• 256 GB, Burgundy : 1 789 dollars
• 512 GB, Black : 2 049 dollars
• 512 GB, Silver : 2 049 dollars
• 512 GB, Glacier : 1 999 dollars
• 512 GB, Burgundy : 2 179 dollars
• 1 TB : 2 699 dollars
SIM + E-SIM
iPhone 18 Pro :
• 256 GB, Silver : 1 579 dollars
• 256 GB, Glacier : 1 579 dollars
• 256 GB, Black : 1 579 dollars
• 256 GB, Burgundy : 1 579 dollars
• 512 GB : 1 869 dollars
• 1 TB : 2 799 dollars
iPhone 18 Pro Max :
• 256 GB, Glacier : 1 779 dollars
• 256 GB, Black : 1 789 dollars, prix promotionnel
• 256 GB, Silver : 1 779 dollars
• 256 GB, Burgundy : 1 789 dollars
• 512 GB, Black : 2 139 dollars
• 512 GB, Silver : 2 139 dollars
• 512 GB, Burgundy : 2 169 dollars
• 512 GB, Glacier : 2 129 dollars
• 1 TB, Black : 2 699 dollars
• 1 TB, Burgundy : 2 899 dollars
• 1 TB, Glacier : 2 999 dollars
• 1 TB, Silver : 2 999 dollars
Les prix indiqués sont valables au 20 octobre 2026. Les prix des smartphones peuvent varier quotidiennement.
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