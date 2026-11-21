Les prix actuels des smartphones de la gamme Apple iPhone 18 ont été dévoilés. La liste comprend les modèles iPhone DUO, iPhone 18 Pro et iPhone 18 Pro Max. Les prix varient en fonction de la capacité de stockage, de la couleur du boîtier et de la configuration de la carte SIM.

iPhone DUO

• 256 GB — 3099$

• 512 GB — 3599$

• 1 TB — 5499$

• 2 TB — 6299$

eSIM + eSIM

iPhone 18 Pro :

• 256 GB Silver — 1549$

• 256 GB Glacier — 1579$

• 256 GB Black — 1599$

• 256 GB Burgundy — 1619$

• 512 GB — 1849$

• 1 TB — 2799$

iPhone 18 Pro Max :

• 256 GB Black — 1749$

• 256 GB Silver — 1729$

• 256 GB Glacier — 1749$

• 256 GB Burgundy — 1699$

• 512 GB Black — 2049$

• 512 GB Silver — 2149$

• 512 GB Glacier — 2049$

• 512 GB Burgundy — 2139$

• 1 TB — 2899$