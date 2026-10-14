Prix des iPhone 18 Pro et Pro Max au 14 octobre

·8·Technologie
Prix des iPhone 18 Pro et Pro Max au 14 octobre

Au 14 octobre 2026, les prix des smartphones iPhone 18 Pro et iPhone 18 Pro Max ont été mis à jour selon les capacités de stockage et les coloris. Les appareils sont proposés en variantes eSIM+eSIM et SIM+eSIM.

Les modèles iPhone 18 Pro 256 GB en version eSIM+eSIM, disponibles en coloris Silver, Glacier, Black et Burgundy, sont vendus à partir de 1579 dollars. La version Burgundy est proposée à un prix promotionnel.

L'iPhone 18 Pro avec 512 GB de stockage coûte 1849 dollars, tandis que la version 1 TB est à 2899 dollars.

iPhone 18 Pro Max Le modèle 256 GB Black est au prix promotionnel de 1699 dollars. La version Silver est proposée à 1749 dollars, la Glacier à 1739 dollars et la Burgundy à 1789 dollars.

Avec 512 GB de stockage, Pro Max les versions Black, Silver et Glacier sont vendues à 2019 dollars, et le modèle Burgundy à 2199 dollars. La version 1 TB coûte 2699 dollars.

Pour l'iPhone 18 Pro en version SIM+eSIM, le modèle 256 GB Silver est à 1579 dollars, tandis que les versions Glacier, Black et Burgundy sont proposées à 1589 dollars. La version 512 GB est à 1889 dollars et le modèle 1 TB à 2799 dollars.

iPhone 18 Pro Max La version 256 GB Glacier est à 1849 dollars, le modèle Black est au prix promotionnel de 1859 dollars, le Silver à 1799 dollars et le Burgundy à 1829 dollars.

Pour l'iPhone 18 Pro Max avec 512 GB de stockage, le modèle Black est proposé à 2249 dollars, le Silver à 2199 dollars, le Burgundy à 2299 dollars et le Glacier à 2199 dollars.

Le modèle 1 TB iPhone 18 Pro Max en version SIM+eSIM Black coûte 2699 dollars. Les versions 1 TB en coloris Burgundy, Glacier et Silver sont vendues chacune à 2999 dollars.

Les prix peuvent varier quotidiennement. Les informations fournies sont valables au 14 octobre 2026.

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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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