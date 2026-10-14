Prix des iPhone 18 Pro et Pro Max au 14 octobre
Au 14 octobre 2026, les prix des smartphones iPhone 18 Pro et iPhone 18 Pro Max ont été mis à jour selon les capacités de stockage et les coloris. Les appareils sont proposés en variantes eSIM+eSIM et SIM+eSIM.
Les modèles iPhone 18 Pro 256 GB en version eSIM+eSIM, disponibles en coloris Silver, Glacier, Black et Burgundy, sont vendus à partir de 1579 dollars. La version Burgundy est proposée à un prix promotionnel.
L'iPhone 18 Pro avec 512 GB de stockage coûte 1849 dollars, tandis que la version 1 TB est à 2899 dollars.
iPhone 18 Pro Max Le modèle 256 GB Black est au prix promotionnel de 1699 dollars. La version Silver est proposée à 1749 dollars, la Glacier à 1739 dollars et la Burgundy à 1789 dollars.
Avec 512 GB de stockage, Pro Max les versions Black, Silver et Glacier sont vendues à 2019 dollars, et le modèle Burgundy à 2199 dollars. La version 1 TB coûte 2699 dollars.
Pour l'iPhone 18 Pro en version SIM+eSIM, le modèle 256 GB Silver est à 1579 dollars, tandis que les versions Glacier, Black et Burgundy sont proposées à 1589 dollars. La version 512 GB est à 1889 dollars et le modèle 1 TB à 2799 dollars.
iPhone 18 Pro Max La version 256 GB Glacier est à 1849 dollars, le modèle Black est au prix promotionnel de 1859 dollars, le Silver à 1799 dollars et le Burgundy à 1829 dollars.
Pour l'iPhone 18 Pro Max avec 512 GB de stockage, le modèle Black est proposé à 2249 dollars, le Silver à 2199 dollars, le Burgundy à 2299 dollars et le Glacier à 2199 dollars.
Le modèle 1 TB iPhone 18 Pro Max en version SIM+eSIM Black coûte 2699 dollars. Les versions 1 TB en coloris Burgundy, Glacier et Silver sont vendues chacune à 2999 dollars.
Les prix peuvent varier quotidiennement. Les informations fournies sont valables au 14 octobre 2026.
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