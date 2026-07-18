Әлемдегі ең дәмді тағамдар қай елде? Рейтинг жарияланды
Әлемдегі ең дәмді ұлттық асүйлер рейтингі жарияланды. Рейтинг халықаралық гастрономиялық бағалаулар негізінде жасалып, онда әртүрлі елдердің дәстүрлі тағамдарының дәмі, алуан түрлілігі және танымалдығы ескерілген.
Тізімде Италия 4,64 баллмен бірінші орынға ие болды. Елдің пицца, паста және ризотто сияқты танымал тағамдары әлем бойынша миллиондаған адамның сүйікті таңдауына айналғаны тағы бір мәрте дәлелденді.
Екінші орынға Грекия (4,60), үшінші орынға Перу (4,54) жайғасты. Үздік бестікті Португалия мен Испания түйіндеді.
Сондай-ақ Жапония, Түркия, Қытай, Франция және Индонезия әлемдегі ең дәмді асүйлері бар елдердің ондығына кірді. Олардың әрқайсысы өзіндік тағамдары мен бай гастрономиялық дәстүрлері үшін жоғары бағаланған.
Рейтингте ТМД мен аймақтың кейбір елдері де аталды. Атап айтқанда, Грузия 21-орын, Ресей 28-орын, Украина 43-орын иеленген. Әзербайжан 67-орын, Беларусь 79-орын, Армения 87-орын, ал Қазақстан 98-орынға жайғасқан.
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