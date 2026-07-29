Сәбиі жылап қалуы мүмкін деп ойлаған әке жолаушыларды таңғалдырды
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Түнгі рейске отырар алдында Чен есімді жас әке басқа жолаушылардың жайлылығын ойлап, ерекше бастама көтерді. Сәбиінің ұшу кезінде жылап қалуы мүмкін екенін ескеріп, ол көрші жолаушыларға арнап 100 жұп құлақ тығынын сатып алды.
Сондай-ақ ол жолаушылардан алдын ала кешірім сұрау үшін құлақ тығындарын таратуды ұйғарды. Бұл шынайы әрі ойластырылған әрекетті ұшақтағы жолаушылар жылы қабылдады.
Көптеген жолаушылар Ченге мұндай әдептілігі мен қамқорлығы үшін алғыс айтып, құлақ тығындарын алудан бас тартты. Олардың айтуынша, сәбидің жылауы — табиғи жағдай, сондықтан оған ешкім ренжімеуі керек. Жас әкенің бұл әрекеті әлеуметтік желілерде де көптеген оң пікірлерге себеп болды.
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