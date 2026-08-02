Өлім алдында шәкірттеріне қорытынды баға қойған мұғалім баршаға әсер етті

·38.1K·Әлем
Өлім алдында шәкірттеріне қорытынды баға қойған мұғалім баршаға әсер етті

АҚШ-тың Техас штатындағы Дел-Рио қаласында орта мектепте математика пәнінен сабақ берген Мануйел Алехандро Наварро 2020 жылдың желтоқсан айында бүкіл әлемнің назарын өзіне аударды. Оның өміріне қатысты әсерлі оқиға әлеуметтік желілерде кең тарап, мыңдаған адамды бейжай қалдырмады.

Сол кезде мұғалімнің қызы әкесінің аурухана төсегінде жатып, ноутбук арқылы жұмыс істеп отырғанын көрсететін суретті әлеуметтік желіге жариялады. Сурет қысқа уақыт ішінде кеңінен талқыланып, нағыз ұстаздың еңбекке адалдығының символы ретінде бағаланды.

Жағдайының аса ауыр екенін білген Наварро жансақтау бөліміне түспес бұрын оқушыларының тапсырмаларын бағалап үлгеру үшін ноутбугін өзімен бірге ауруханаға алып келген. Ауруханада ем қабылдап жатқанына қарамастан, оқушылары бағаларын уақытында алуы үшін жұмысын жалғастыра берген.

Отбасы мүшелерінің айтуынша, денсаулығы күрт нашарлағанына қарамастан, ол өз міндетін соңына дейін орындауға тырысқан. Наварро үшін оқушыларының білімі мен болашағы кез келген қиын жағдайдан да маңызды болған.

Қызының айтуынша, әкесі әрдайым шәкірттеріне, әсіресе ағылшын тілін екінші тіл ретінде үйреніп жүрген балаларға ерекше ықылас пен көңіл бөлген. Ол олардың білім алып, жетістікке жетуі және бағаларын уақытында алуы үшін үнемі жауапкершілікпен жұмыс істеген.

Мануйел Алехандро Наварро оқушыларының жұмыстарын толық бағалап болғаннан кейін, келесі күні 66 жасында қайтыс болды. Оның ауруханада жатып та кәсіби міндетін шын ықыласпен орындап отырғанын көрсететін әйгілі сурет бүгінде сабақтан тыс уақытта да жанқиярлықпен еңбек ететін барлық мұғалімдердің еңбегі, жауапкершілігі мен мамандығына адалдығының ұмытылмас символдарының біріне айналды.

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Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» редактор
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