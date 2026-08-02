Марк Кукурелья шаш үлгісін өзгертті (фото)
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«Реал Мадрид» пен Испания ұлттық құрамасының қорғаушысы Марк Кукурелья сырт келбетін өзгертті.
28 жастағы әлем чемпионы әлеуметтік желіде жаңа шаш үлгісін көрсетті.
Бұған дейін Кукурелья әлем чемпионаты алдында берген уәдесін де орындады: Испания жеңіске жеткеннен кейін, ол білегіне бас бапкер Луис де ла Фуэнтенің татуировкасын салдырды.
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