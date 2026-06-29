Tesla урегулировала иск по смертельному ДТП: система ФСД под контролем

·30·Авто
Tesla урегулировала иск по смертельному ДТП: система ФСД под контролем

Американская компания Tesla урегулировала мировым соглашением судебный иск по делу о дорожно-транспортном происшествии со смертельным исходом, произошедшем в 2023 году в штате Аризона. В данном инциденте участвовал электромобиль Tesla Model Y с активированной системой автопилота Фулл Селф-Дривинг (ФСД). Хотя детали соглашения не разглашаются, оно рассматривается как важный шаг в снижении юридических рисков для компании. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает в материале.

Согласно деталям происшествия, 71-летний Джон Стори (Джохн Сторй) вышел из своего автомобиля, чтобы урегулировать ситуацию после другого столкновения, когда его сбил Tesla. В тот момент электромобиль находился под контролем системы помощи водителю (ФСД Супервисед). После этой трагедии семья погибшего подала в суд на компанию Tesla, обвинив её в недостаточном обеспечении безопасности технологии.

Федеральные расследования и проблема видимости

Несмотря на урегулирование гражданского иска, Национальное управление безопасностью движения на автомагистралях США (НХТСА) продолжает масштабные проверки систем Tesla. Внимание регулятора сосредоточено на поведении системы ФСД в условиях ограниченной видимости, таких как яркий солнечный свет, туман или пыль. Сообщается, что и тот несчастный случай в Аризоне произошел в ситуации, когда солнечный свет ослепил водителя.

НХТСА перевело это расследование, начатое в 2024 году, на стадию инженерного анализа в марте 2026 года. Эксперты с сомнением относятся к способности системы правильно определять ухудшение видимости на дороге и своевременно предупреждать водителя. Если в системе будут обнаружены системные дефекты, Tesla может быть вынуждена обновить программное обеспечение или пересмотреть функционал.

Кроме того, в октябре 2025 года регулятор инициировал еще одну проверку. На этот раз изучаются жалобы на то, что автомобили Tesla не соблюдают красный свет светофора и выезжают на встречную полосу. Подобные случаи свидетельствуют о том, что система ФСД всё еще не совершенна.

Tesla классифицирует свою систему Фулл Селф-Дривинг (Супервисед) не как полностью автономное управление, а как технологию помощи водителю. Это требует от водителя постоянного контроля за рулем и готовности вмешаться в ситуацию. Однако многие пользователи, полагаясь на название системы, проявляют избыточное доверие, что приводит к проблемам с безопасностью.

Учитывая рост числа электромобилей Tesla на рынке Узбекистана, такие глобальные проверки являются важным предупреждением и для местных водителей. Функция Фулл Селф-Дривинг требует дополнительной осторожности в условиях сложной инфраструктуры и неорганизованного движения на дорогах нашей страны. На данный момент правительство США еще не обнародовало окончательных выводов по данной технологии.

TeslaАвтопилотБезопасностьСШАЭлектромобиль
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор
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