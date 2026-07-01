Эра меди в автопроме подходит к концу: Ferrari и BMW переходят на более дешевую альтернативу

·12·Авто
Эра меди в автопроме подходит к концу: Ferrari и BMW переходят на более дешевую альтернативу

Резкий рост цен на сырье в мировой автомобильной промышленности вынуждает производителей принимать радикальные меры. В результате беспрецедентного подорожания меди в последние годы такие гиганты, как Ferrari, BMW и Tesla, начали отказываться от традиционной меди в электропроводке в пользу алюминия. Эта тенденция играет важную роль не только в снижении затрат, но и в облегчении веса современных электромобилей. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает сообщает.

По данным агентства Reuters, если в начале текущего года цена за тонну меди приблизилась к рекордному уровню в 15 тысяч долларов, то алюминий оценивается всего примерно в 3,1 тысячи долларов. Такая огромная разница стала для автопроизводителей самым эффективным способом снижения себестоимости производства. Аналитики JPMorgan прогнозируют, что к 2026 году благодаря этому переходу мировой спрос на медь сократится на 2%, а к 2030 году — на 6%.

Люксовые бренды и новые технологии

Итальянская компания Ferrari начала использовать алюминиевые силовые кабели в 2025 году в своем гибридном спорткаре модели 296. Позже эта технология была применена и в других моделях бренда, включая первый полностью электрический автомобиль под названием Луке. Как отметил представитель компании Дарио Эспозито, данное изменение позволило снизить общий вес электропроводки почти на 20%.

Немецкий концерн BMW является одним из первопроходцев в этом вопросе. Компания использует алюминиевые проводники уже более десяти лет, начиная с моделей 1-сериес 2011 года. Сегодня многие гибридные и электрические модели на платформе еДриве оснащены именно алюминиевыми кабелями. Кроме того, китайские бренды, такие как XPeng, Xiaomi и АВАТР, также широко используют это решение в своих электромобилях.

Преимущества и недостатки алюминия

Хотя алюминий выгоден с экономической точки зрения, он обладает своими техническими особенностями. Специалисты объясняют, что алюминий проводит электрический ток хуже, чем медь. Поэтому для передачи той же мощности требуется большее сечение алюминиевых проводов. Кроме того, процесс производства алюминия характеризуется более высоким энергопотреблением.

Несмотря на это, отраслевые эксперты подчеркивают, что процесс перехода на алюминий необратим. Хотя концерн Stellantis официально этого не подтверждал, уже появились сообщения о том, что он начал переходить на этот материал. В то время как на рынке Узбекистана электромобили становятся все более популярными, этот технологический поворот, направленный на снижение себестоимости автомобилей по всему миру, может способствовать стабилизации цен на машины в будущем.

В заключение можно сказать, что превращение меди в «люксовый» металл стимулирует новые инженерные решения в автопроме. Крупнейшие бренды теперь борются не только за мощность двигателя, но и за каждый килограмм веса и каждый доллар экономии.

FerrariBMWTeslaЭлектромобилиАвтопром
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор
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