Филиппинец без нижней части тела, пашущий землю, потряс весь мир!

В социальных сетях широко распространяется очередное впечатляющее видео, доказывающее, что человеческая сила воли и трудолюбие не знают границ. Проживающий на Филиппинах молодой человек по имени Tropang Solid показал, как, несмотря на отсутствие нижней части тела, занимается тяжёлым сельскохозяйственным трудом в поле.

На видео, потрясшем пользователей сети, молодой человек с помощью плуга, соединённого с животным, вспахивает влажную землю на крутом склоне и зарабатывает себе на жизнь честным трудом.

«Дождь закончился, мне нужно возвращаться к работе»: стойкость простого фермера

Как только после нескольких дней непрерывных дождей погода улучшилась, Tropang отправился в поле и объяснил своё положение:

«Сейчас я снова в поле. Несколько дней непрерывно шёл дождь, и работа остановилась. Теперь погода прояснилась, выглянуло солнце, поэтому я приступил к вспашке земли».

На представленных кадрах видно, как герой мастерски сохраняет равновесие на грязном и неудобном склоне, управляя плугом. Этот тяжёлый процесс, который утомил бы даже любого здорового человека, он выполняет без каких-либо жалоб, как обычную повседневную задачу.

Важный жизненный вывод

Самое впечатляющее в этом видео — то, что герой не жалуется на удары судьбы или трудности:

Преодоление границ возможностей: Tropang не переживает о том, чего он не может сделать, а чётко знает, что ему по силам, и начинает действовать именно с этого;

Отклик по всему миру: Миллионы людей, посмотрев эти кадры, оставляют тёплые комментарии о том, что не следует впадать в уныние из-за мелких проблем, а нужно быть благодарными за то, что имеешь, и продолжать действовать.

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