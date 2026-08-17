В Ташкенте загорелась крыша многоэтажного дома

В Мирзо-Улугбекском районе Ташкента произошёл пожар на крыше многоэтажного дома. Возгорание случилось вечером 16 августа в одном из зданий на улице Асака. Об этом сообщило Главное управление по чрезвычайным ситуациям города Ташкента.

Сообщается, что в 22:02 в Главное управление по чрезвычайным ситуациям поступила информация о пожаре на крыше этого многоэтажного дома.

После этого спасательные подразделения оперативно прибыли на место происшествия и приступили к ликвидации пожара. Возгорание локализовали в 22:43, а полностью потушили в 23:33.

По предварительным данным, в результате происшествия среди граждан нет пострадавших или погибших.

В настоящее время проводятся соответствующие работы по установлению причин пожара и размера материального ущерба, нанесённого в результате происшествия.