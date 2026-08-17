NASA попросило учёных о помощи для долгосрочных миссий на Луне

Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США — NASA через свою Программу исследований человека (Хуман Ресеарч Програм, ХРП) обратилось к научному сообществу с важным призывом. Агентство просит представить предложения по заблаговременному выявлению и изучению рисков, с которыми столкнётся организм человека на будущих лунных базах и даже во время длительных экспедиций к Марсу. Эта инициатива уже стала одной из важнейших медико-биологических задач переходного периода к новому этапу в истории освоения космоса человечеством. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает об этом.

По данным иксбт.ком, NASA теперь отказывается от краткосрочных визитов на Луну и переходит к сценарию строительства там постоянной базы и длительного пребывания. Однако основная проблема заключается в том, что сегодня человечество располагает крайне ограниченными данными, особенно о влиянии лунной среды на организм. Хотя до сих пор изучались длительные полёты продолжительностью до 437 дней на Международной космической станции (МКС) и других станциях, все астронавты вместе провели на поверхности Луны лишь около 80 часов.

Специфические риски лунной среды

По словам специалистов, условия на Луне невозможно напрямую воспроизвести на основе опыта, полученного на МКС. Там астронавты столкнутся с совершенно иными факторами, такими как пониженная гравитация и повышенное радиационное воздействие. Главный научный советник ХРП Майкл Стенгер отметил, что исследования на постоянной лунной базе позволят понять, как организм человека адаптируется к частичной гравитации в течение длительного времени. Кроме того, в будущем на поверхности Луны можно будет разместить специализированную медико-биологическую лабораторию.

Специалисты NASA намерены подробно изучить, как длительное пребывание влияет на физическое и психическое здоровье. В центре внимания также находятся вопросы эффективности организации дистанционной медицинской помощи астронавтам и необходимых систем физических упражнений. В случае возникновения серьёзных проблем со здоровьем эти вопросы приобретают особую остроту, поскольку срочно вернуть экипаж с поверхности Луны на Землю будет невозможно.

Научные вопросы и предложения, которые собираются в настоящее время, должны определить направления будущих исследований. Хотя опыт, накопленный на МКС, служит прочной основой, условия на Луне кардинально отличаются по масштабу и параметрам среды. С помощью этих усилий NASA планирует минимизировать все медицинские риски будущих лунных экспедиций и подготовить основу для длительного пребывания человечества в космосе.