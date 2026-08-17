Конфликт Неймара и Тиаго Мендеса: холодное приветствие на Сан-Жануариу

·30·Спорт
Конфликт Неймара и Тиаго Мендеса: холодное приветствие на Сан-Жануариу

В бразильском футболе вновь обострился давний конфликт между звёздами. В воскресенье перед матчем между «Васко да Гама» и «Сантосом» во время традиционного рукопожатия полузащитник хозяев Тиаго Мендес намеренно не поздоровался с нападающим Неймаром. Холодная реакция на стадионе Сан-Жануариу сразу вызвала широкое обсуждение и бурные споры в социальных сетях. Об этом сообщает Goal.com .

Ещё до начала матча ощущалось напряжение. Когда футболисты команд приветствовали друг друга перед выходом на поле, Тиаго Мендес демонстративно проигнорировал нападающего «Сантоса» и отказался пожать ему руку. Этот момент попал в объективы стадионных камер и вскоре широко распространился в интернете. В ответ на эпизод Неймар оставил на своей официальной странице эмодзи, выражающий обиду.

Реакция болельщиков и напряжённость в социальных сетях

Атмосфера на стадионе накалилась не только из-за действий футболистов, но и из-за болельщиков на трибунах. Во время матча фанаты «Васко да Гама» раздавали маски с плачущим лицом Неймара, стремясь подорвать его репутацию и вывести из психологического равновесия. Такое давление не осталось без внимания близкого окружения и друзей игрока.

В частности, близкий друг Неймара Жота Амансиу резко раскритиковал поведение Тиаго Мендеса в социальных сетях. Он вспомнил слова бразильской легенды Роналдиньо и отметил, что у игроков более низкого уровня часто бывает чрезмерное эго, тогда как настоящие звёзды обычно гораздо проще и сдержаннее. Это заявление показало, что вражда между двумя футболистами не ограничивается одним лишь полем.

История вражды, продолжающейся годами

Как сообщает Goal.com, разногласия между Неймаром и Тиаго Мендесом возникли не вчера. Корни конфликта уходят в 2020 год, к матчу французской Лиги 1 между «Пари Сен-Жермен» и «Лионом». В той встрече Тиаго Мендес применил крайне грубый приём против нападающего парижского клуба и получил красную карточку. Тот жёсткий подкат в стиле «ножниц» серьёзно травмировал ногу Неймара.

Хотя тогда Тиаго Мендес публично извинился за свой поступок, этот эпизод оставил неизгладимый след в памяти футболистов. Отец Неймара, Неймар-старший, также резко критиковал ситуацию, выражая возмущение угрозой безопасности сына и тем, что судьи закрывают глаза на грубость. Он подчёркивал, что футбол становится всё более жестоким. Воскресный эпизод наглядно показал, что старые обиды и болезненные воспоминания до сих пор не забыты.

НеймарТиаго МендесВаско да ГамаСантосФутбол
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» редактор
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