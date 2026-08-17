Джед Спенс перешёл из Тоттенхэма в Интер

Защитник сборной Англии Джед Спенс продолжит карьеру в итальянской Серии А. Он перешёл из лондонского Тоттенхэма в миланский Интер за 35 миллионов евро. Как сообщает Goal.com, одной из главных причин перехода 26-летнего футболиста в стан чемпиона Италии стали богатая история клуба и его славные традиции. Об этом Goal.com сообщает .

Новый вызов и исторический шаг

Спенс привлёк внимание команды под руководством Кристиана Киву после успешных выступлений на завершившемся чемпионате мира. Ожидается, что футболист заменит Дензела Думфриса, перешедшего в Реал Мадрид. После оформления трансфера он поделился впечатлениями. По его словам, трофеи в клубном музее и потенциал команды сыграли решающую роль в его выборе.

&куот;Я, безусловно, прикоснулся к истории. Достаточно просто взглянуть на все эти трофеи позади нас. Это действительно великий клуб. Это большой шаг для меня и моей семьи,&куот; — отметил Джед Спенс в интервью официальному сайту клуба.

Богатый опыт в Европе

Для английского защитника Серия А не является незнакомой средой. Два года назад, во второй половине сезона-2023/24, он успел провести 16 матчей в составе Дженоа. Кроме того, во время действия контракта с Тоттенхэмом он выступал на правах аренды за французский Ренн и английский Лидс Юнайтед, где приобрёл ценный опыт.

&куот;Когда вы играете за рубежом, то узнаёте очень много нового. Могу сказать, что именно во время выступлений за границей я сформировался как настоящий мужчина, и я благодарен за этот опыт,&куот; — добавил 26-летний футболист.

Новые знакомые Спенса в Интере

Став пятым приобретением чемпиона Италии в летнее трансферное окно, Спенс встретит в раздевалке миланского клуба знакомых футболистов. Он вновь станет одноклубником Джона Стоунза, с которым недавно играл за сборную Англии на чемпионате мира, а также резервного вратаря Хосепа Мартинеса, с которым выступал вместе во время аренды в Дженоа.

Для справки: Джед Спенс внёс весомый вклад в завоевание Англией бронзовых медалей чемпионата мира, отметившись на турнире 19 отборами мяча и перехватами . Ожидается, что дебют за новую команду и первый экзамен на пути к защите чемпионского титула в Серии А состоятся в воскресенье в стартовом матче чемпионата против Монцы.