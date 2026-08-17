Ювентус отказался от трансфера Эмилиано Мартинеса

Итальянский «Ювентус» официально прекратил переговоры о переходе голкипера «Астон Виллы» Эмилиано Мартинеса. Не сумев договориться о сумме трансфера, туринцы полностью отказались от сделки и начали искать альтернативные варианты до закрытия трансферного окна. Об этом Goal.com сообщает .

Известный спортивный журналист Фабрицио Романо на своей странице в социальной сети подтвердил, что переход чемпиона мира в составе сборной Аргентины в Италию сорвался. По его словам, последние переговоры между «Ювентусом» и представителями футболиста завершились безрезультатно, а сделка официально закрыта.

По данным первоисточников, причиной срыва трансфера стали финансовые требования «Астон Виллы». Английский клуб твердо настаивал на выплате 8,5 миллиона фунтов стерлингов за своего голкипера, и это требование оказалось слишком тяжелым для бюджета итальянского гранда. В итоге туринцы решили полностью выйти из переговоров.

Изменения в составе «Астон Виллы»

Неудачное завершение переговоров означает, что Эмилиано Мартинес пока останется в «Астон Вилле». Однако место опытного вратаря в основном составе команды теперь оказалось под серьезной угрозой, поскольку английский клуб активно действовал на трансферном рынке и приобрел нового голкипера.

«Астон Вилла» в последний момент перехватила у «Пари Сен-Жермен» голкипера «Пармы» Дзёна Судзуки. Клуб согласился заплатить 30 миллионов евро за талантливого японского вратаря, а с учетом бонусов сумма может вырасти до 35 миллионов евро. Ожидается, что Судзуки, надежно проявивший себя на чемпионате мира, поборется за место в основном составе.

Новая цель «Ювентуса»

После срыва трансфера Мартинеса «Ювентус» сразу переключился на кандидатуру голкипера «Тоттенхэма» Гульельмо Викарио. По информации Фабрицио Романо, туринский клуб сейчас ведет активные переговоры об аренде Викарио с обязательством выкупа.

Итальянский голкипер потерял место в основном составе «Тоттенхэма». У него появилась отличная возможность вернуться в Серию А и восстановить игровую практику, а официальный анонс трансфера ожидается в ближайшие дни.