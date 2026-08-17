Ювентус отказался от трансфера Эмилиано Мартинеса
Итальянский «Ювентус» официально прекратил переговоры о переходе голкипера «Астон Виллы» Эмилиано Мартинеса. Не сумев договориться о сумме трансфера, туринцы полностью отказались от сделки и начали искать альтернативные варианты до закрытия трансферного окна. Об этом Goal.com сообщает .
Известный спортивный журналист Фабрицио Романо на своей странице в социальной сети подтвердил, что переход чемпиона мира в составе сборной Аргентины в Италию сорвался. По его словам, последние переговоры между «Ювентусом» и представителями футболиста завершились безрезультатно, а сделка официально закрыта.
По данным первоисточников, причиной срыва трансфера стали финансовые требования «Астон Виллы». Английский клуб твердо настаивал на выплате 8,5 миллиона фунтов стерлингов за своего голкипера, и это требование оказалось слишком тяжелым для бюджета итальянского гранда. В итоге туринцы решили полностью выйти из переговоров.
Изменения в составе «Астон Виллы»Неудачное завершение переговоров означает, что Эмилиано Мартинес пока останется в «Астон Вилле». Однако место опытного вратаря в основном составе команды теперь оказалось под серьезной угрозой, поскольку английский клуб активно действовал на трансферном рынке и приобрел нового голкипера.
«Астон Вилла» в последний момент перехватила у «Пари Сен-Жермен» голкипера «Пармы» Дзёна Судзуки. Клуб согласился заплатить 30 миллионов евро за талантливого японского вратаря, а с учетом бонусов сумма может вырасти до 35 миллионов евро. Ожидается, что Судзуки, надежно проявивший себя на чемпионате мира, поборется за место в основном составе.
Новая цель «Ювентуса»После срыва трансфера Мартинеса «Ювентус» сразу переключился на кандидатуру голкипера «Тоттенхэма» Гульельмо Викарио. По информации Фабрицио Романо, туринский клуб сейчас ведет активные переговоры об аренде Викарио с обязательством выкупа.
Итальянский голкипер потерял место в основном составе «Тоттенхэма». У него появилась отличная возможность вернуться в Серию А и восстановить игровую практику, а официальный анонс трансфера ожидается в ближайшие дни.
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