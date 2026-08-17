Спутник Арктика-М заснял солнечное затмение из космоса

·7·Технологии
Спутник Арктика-М заснял солнечное затмение из космоса

Российская космическая система «Арктика-М» успешно зафиксировала с орбиты полное солнечное затмение, произошедшее 12 августа. Уникальное астрономическое явление продолжалось с 18:34 до 22:58 по московскому времени и в очередной раз продемонстрировало возможности современных космических технологий. Об этом Иксбт.ком сообщает .

По данным иксбт.ком, на кадрах, полученных космическим аппаратом, отчётливо видно, как тёмная тень Луны постепенно перемещается по поверхности Земли. Такие уникальные изображения имеют большое значение для глобального наблюдения за масштабными природными процессами на нашей планете.

Уникальное наблюдение из космоса

Обычно солнечное затмение наблюдают из определённой точки на Земле, однако кадры, полученные с помощью «Арктика-М», позволили взглянуть на это явление совершенно иначе. Съёмка из космоса наглядно показала, как тень Луны перемещается над значительной частью планеты.

Специалисты отмечают, что во время перекрытия Луной Солнца её тень последовательно перемещается по поверхности Земли вместе с областью полного затмения. Это даёт учёным не только эстетически красивую картину, но и ценные научные данные для анализа изменений в атмосфере и на поверхности нашей планеты.

Задачи космической системы

«Арктика-М» — передовая российская космическая система, предназначенная прежде всего для непрерывного наблюдения за Арктикой и северными регионами Земли. Спутники этого типа постоянно фотографируют поверхность планеты и её атмосферу.

Эти технологические решения позволяют оперативно обнаруживать и отслеживать различные метеорологические процессы, изменения климата и масштабные природные явления, наблюдаемые из космоса. Кадры, снятые во время солнечного затмения 12 августа, доказали, что система успешно выполняет не только практические задачи, но и сложные научные наблюдения.

Arktika-MСолнечное затмениеКосмические технологииАстрономияИскусственные спутники
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор
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